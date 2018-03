Grazer Herbstmesse 2013

Die Welt tanzt auf der Grazer Herbstmesse

Graz (OTS) - Von 3. bis 7. Oktober geht die diesjährige Grazer Herbstmesse über die Bühne. Neben den vielfältigen Ausstellungsbereichen mit mehr als 450 Ausstellern aus zehn Nationen erwartet die Besucher ein besonderes Programm-Highlight: Die weltweite Tanzelite gibt sich bei den "Latin Dance Days", im Obergeschoss der Halle D, ein Stelldichein.

"Latin Dance Days" feiern Premiere in Graz

Erstmals finden in diesem Jahr die Welt- und Europameisterschaften verschiedener Latino-Tanzkategorien in der Steiermark statt. Von 3. bis 6. Oktober bringen mehr als 1.000 Top-Tänzer aus 14 Nationen das Parkett im Rahmen der Grazer Herbstmesse zum Glühen - und versprechen ein Potpourri der Superlative. Eine Kooperation ausgewählter steirischer Tanzschulen mit der "International Dance Organisation" (IDO) hat es möglich gemacht, die Weltstars der Tanzszene nach Graz zu holen.

Tanzspektakel mit Gänsehautgarantie

"Das Besondere an dieser Veranstaltung ist ihre Vielfalt", freut sich Mitorganisator Klaus Höllbacher (dietanzschule.at). Auf die Besucher der Herbstmesse warten vier Tage abwechslungsreiches Programm; und das von früh bis spät: von "Salsa" über "Argentine Tango" bis hin zu "Discofox". Die Interpreten der Latino-Tänze kommen aus der ganzen Welt - und jeder von ihnen bringt ein Stück seiner Lebensart mit nach Graz. Die Altersspanne reicht von etwa sechs bis zu 40-Jährigen. Damit entsteht eine bunte Mischung aus Leidenschaft und Freude an der Bewegung.

Das Programm im Detail

Der erste Tag der Meisterschaften, Donnerstag 3. Oktober, steht im Zeichen von "Salsa" und "Bachata". Letzterer wurde übrigens zuletzt 2004 unter dem Titel "Obsesion" von der US-Latino-Band "Aventura" interpretiert und feierte einen Welterfolg mit Ohrwurmqualität. Am Freitag, 4. Oktober, sorgen unter anderem der "Argentine Tango", der als Weltkulturerbe gilt - und der nicht weniger populäre "Merengue" für Begeisterung. Spätestens seit dem Film "Dirty Dancing" sind die aufwendigen "Wickelfiguren" des dominikanischen Tanzes der breiten Masse ein Begriff.

Am Samstag, 5. Oktober, dürfen die Zuschauer einem "Discofox"-Schwerpunkt entgegen blicken. Mit dem "Disco Hustle", dem "Jitterbug" oder dem "West Coast Swing" werden bei der Leistungsschau Paartänze gezeigt, die sich seit den 1950er-Jahren rund um den Erdball großer Beliebtheit erfreuen. Für alle, die gerne selbst das Tanzbein schwingen, bietet sich am Samstag die Gelegenheit: bei der Tanznacht mit Kult-DJ Erich Fuchs. Von 18 bis 24 Uhr wird das Obergeschoss der Halle D zum Tanzstadl. Am, Sonntag, 6. Oktober, verspricht eine bunte Mischung aus Gruppentänzen und verschiedenen Formationen.

Eckdaten zur Grazer HERBSTMESSE 2013

Opening am Mittwoch, 2. Oktober ab 17 Uhr - Freier Eintritt! Donnerstag, 3. bis Montag, 7. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr Eintritt: 7 Euro, ermäßigt: 4 Euro

Vergnügungspark:

Von 28. September bis 2. Oktober täglich von 12 bis 24 Uhr

Von 3. Bis 7. Oktober täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet Informationen & Programm: unter www.grazerherbstmesse.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marina Koch

Marketing- und PR-Koordination

E. marina.koch @ mcg.at

T. 0316/8088-259

M. 0664/8088 2259