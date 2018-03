SPNÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier zur Landtagssitzung 3. Oktober 2013

Niederösterreichische Energiepolitik und Ausweitung des 60 Euro Top-Jugendtickets

St. Pölten, (OTS/SPI) - Im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, nahm SPNÖ-Klubobmann LAbg. Alfredo Rosenmaier zu Themen der kommenden Sitzung des NÖ Landtags am 3. Oktober Stellung. Die von den Freiheitlichen und Grünen beantragte Aktuelle Stunde zum Thema "Energiefahrplan 2030" bezeichnete Rosenmaier als eine "landespolitische Themenverfehlung". "Weder kann ein Unternehmen im Netzwerk der österreichischen oder auch europäischen Energieversorger die Energiewende, einen Energiefahrplan und auch die Versorgungssicherheit garantieren noch gefährden", so Rosenmaier, der Niederösterreich energiepolitisch auf einen guten Weg sieht. Mit ihrem stetig wachsenden Anteil an der Stromerzeugung müssen die erneuerbaren Energien für die SPNÖ mehr Verantwortung für eine stabile Versorgung übernehmen. Es sollen erneuerbare Energien untereinander sowie konventionelle Energieerzeugung und erneuerbare Energien und Verbrauchsmanagement so miteinander verknüpft werden, dass Strom bedarfsgerecht, aber auch kostengünstig für die Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung steht. Rosenmaier: "Wir haben in Niederösterreich bereits viel Positives auf den Weg gebracht. So haben in unserem Bundesland bereits 150.000 Haushalte im Zuge einer thermischen Sanierung ihren Energiebedarf deutlich gesenkt, gleichzeitig aber den Wohnkomfort gesteigert. Mehr als 70.000 Menschen bereiten Warmwasser mit Hilfe von Sonnenkollektoren auf, 14.000 umweltfreundliche Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen sind in Betrieb, 600 Biomasse-Anlagen in den Gemeinden sorgen für Ökowärme. Wir sind nicht mehr am Anfang - aber zumindest mitten drinnen in der Energiewende."

Zur Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung in NÖ merkte Rosenmaier an, dass "gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise Österreich ein tragfähiges soziales Netz braucht, das funktioniert". Jüngste Beispiele mit großen Firmenkonkursen zeigten hier deutlich, wie wichtig für die Betroffenen eine rasche Hilfe ist. Rosenmaier:

"Seitens der NÖ Sozialdemokraten sind wir jedenfalls froh, dass die Initiative unseres zuständigen Landesregierungsmitglieds LR Ing. Maurice Androsch zur Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung in Niederösterreich von der ÖVP doch aufgegriffen und damit ebenso der Änderungsbedarf erkannt wurde.

Eine Initiative zur Ausweitung des Nutzerkreises des 60 Euro Top-Jugendtickets wird die SPNÖ mit einer eigenen Initiative ergänzen. Rosenmaier: "Die SPNÖ tritt dafür ein, dass sich die NÖ Landesregierung bei der Bundesregierung, insbesondere beim Familienminister, für eine Erweiterung der Nutzungsberechtigung des Top- Jugendtickets einsetzt. So sollen auch SchülerInnen und StudentInnen von 'nicht freifahrtsberechtigten Schulen' sowie junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen bis zum 24. Lebensjahr in den Genuss des 60 Euro Top-Jugendtickets

kommen."

Die NÖ Sozialdemokraten befürworten ebenso eine Verbesserung der BürgerInneninformation und Transparenz betreffend Sitzungen von Gemeinderäten in den niederösterreichischen Kommunen. Künftighin sollen ja die Tagesordnung für die öffentlichen Gemeinderatssitzungen, die Protokolle der öffentlichen Sitzungen, der Rechnungsabschluss sowie der Voranschlag und die mittelfristige Finanzplanung im Internet veröffentlicht werden.

