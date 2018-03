cENTERTAIN.ME - die Suchmaschine für Film-Fans im Internet

Potsdam (ots) - Freunden guter Filme geht es wie vielen Internet-Nutzern. Sie verlieren sich leicht in den Resultaten der gängigen Suchmaschinen. Ein Wegweiser zu Neuerscheinungen sowie eine Orientierungshilfe für den vorhandenen Filmreichtum wäre da mehr als hilfreich. Aus Potsdam kommt jetzt www.cENTERTAIN.ME, eine Plattform, die den ersten großen Schritt in diese Richtung wagt.

"Wir sind der kleine Prinz, der sich für die Filmliebhaber auf Entdeckungsreise macht", sagt Anna Voth, Geschäftsführerin von cENTERTAIN.ME. "Zur Zeit haben wir etwa 90.000 Filme in der Datenbank. Ein speziell vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickeltes Programm eröffnet neue Zugänge und schafft überraschende Verknüpfungen zwischen bekannten und fast vergessenen Werken der Filmkunst und den von uns präsentierten Trailern der Kino-Starts. Aber wir setzen nicht allein auf diese Software - wir bearbeiten die Filmempfehlungen auch redaktionell." betont die Firmengründerin. Einen entscheidenden Vorteil der eingesetzten semantischen Suche dabei fasst Dr. Harald Sack vom HPI so zusammen: "Wenn man immer das Gleiche sieht, möchte man auch mal überrascht werden."

So stellt cENTERTAIN.ME jede Woche ein halbes Dutzend Trailer von Kino-Neustarts vor, wertet diese redaktionell aus und verbindet wiederum mit seiner Datenbank. Damit kann die Plattform eine Fülle an Hintergrund-Information zu Schauspielern, Regisseuren, Drehorten und Ausstattung anbieten. Ausgesuchte Produkte oder Reiseziele kann der Nutzer direkt in verlinkten E-Commerce Stores oder Reiseportalen sichern. Schließlich ermöglicht cENTERTAIN.ME einen einfachen Zugriff auf Filmkritiken und erlaubt den Kauf von Kinokarten.

"Solch ein Produkt muss natürlich aus Potsdam, dem Herz der deutschen Filmindustrie und einem der innovativen Zentren Deutschlands kommen", sagt Anna Voth. "Wir schließen von hier die Lücken zwischen Kinosessel, Laptop und Couch." Die Bürgschaftsbank Brandenburg und die Mittelbrandenburgische Beteiligungsgesellschaft wagten von Anfang an die Unterstützung dieses einzigartigen Angebots.

Rückfragen & Kontakt:

SHARONA LEGNER-ZURIEL

Public Relations / cENTERTAIN GmbH

press @ centertain.me

+49 (0) 172 392 32 89 (mobile)

+49 (0) 331 97 996 900 (office)