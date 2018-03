Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Generalintendanten i.R. Gerhard Weis zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Generalintendanten i.R. Gerhard Weis zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende journalistische Arbeit würdigt. "Wie wenige andere haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten unser Land mit gestaltet, das Weltbild der Österreicher maßgeblich beeinflusst und ihnen zu einem besseren Verständnis der Zeitgeschichte verholfen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at