Europas Verkehrspolitiker stoppen unsichere Regeln für den Luftverkehr

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Neuregelung der Flugdienstzeiten für Verkehrspiloten und Kabinenpersonal wurde zurückgewiesen.

Wien (OTS/ACA Presse) - Am Montag, 30. September 2013 wurde der Vorschlag der EU-Kommission für neue Flugdienstzeiten in Europa weithin als zu unwissenschaftlich und zu stark auf finanzielle Interessen ausgerichtet kritisiert und in einem Votum des Verkehrsausschusses des EU-Parlaments abgelehnt. So entspricht er offensichtlich nach Meinung des europäischen Verkehrsausschusses nicht den Erwartungen an die Sicherheit, den die Bürger Europas stellen dürfen.

Die Austrian Cockpit Association - ACA begrüßt die Entscheidung des Verkehrsausschusses und hofft, dass nun das gesamte Europaparlament dieser Sichtweise folgen wird. Die Abstimmung wird noch vor dem 25. Oktober stattfinden.

"Der Verkehrsausschuss hat heute demonstriert, dass Sicherheit vor finanziellen Interessen gestellt werden kann und muss. Somit hat er in vorbildlicher Weise die Interessen der europäischen Bürger vertreten.", so Siegfried Lenz, Generalsekretär der ACA.

Nicht zuletzt wird auch der Versuch der Kommission, wesentliche Bestandteile der Regelungen juristisch so zu fassen, dass sie dem Parlament nicht zur Zustimmung vorgelegt werden müssen, negativ gewertet. Bei zukünftigen Änderungen hätte es keiner parlamentarischen Auseinandersetzung und Abstimmung mehr bedurft, um diese umzusetzen.

Die Sicherheit in der Luftfahrt und demokratiepolitische Bedenken waren für den Verkehrsausschuss schwerwiegend genug, eine Ablehnung des Gesetzes zu empfehlen. Nun liegt es am Plenum des Europaparlaments, sich bis zum 25.10. für sicheres Fliegen einzusetzen.

