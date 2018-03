BZÖ-Dolinschek: "Petzner und Korak mit sofortiger Wirkung aus BZÖ ausgeschlossen"

Klagenfurt (OTS) - In Vertretung von BZÖ-Obmann Abg. Josef Bucher schließt der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Obmann Abg. Sigisbert Dolinschek, Abg. Stefan Petzner und LAbg. Wilhelm Korak aus dem BZÖ Kärnten aus. Begründung: Parteischädigendes Verhalten. "Dies wurde zuvor mit Landesobmann Josef Bucher besprochen und wird wegen Gefahr in Verzug mit sofortiger Wirkung wirksam. Es ist nicht mehr zu verantworten, dass beide als BZÖ-Vertreter mit ihren Aussagen dem Bündnis Schaden zufügen", so Dolinschek.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Kärnten/Pressestelle