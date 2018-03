Audio Pro präsentiert den Addon T10 - einen stylischen Wireless-Lautsprecher für Ihre ganz persönliche Musik

Helsingborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Das schwedische Unternehmen Audio Pro präsentiert den jüngsten Neuzugang in seinem Sortiment an kabellosen Lautsprechern: den Addon T10, einen kompakten Stereo-Lautsprecher, der den neuesten Bluetooth 4.0 Standard mit aptX(R)-Technologie verwendet. Der Addon T10 bietet beste Klangqualität und druckvolle Bässe im erstaunlich kleinen Format.

Die multimediale Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.multivu.com/mnr/63457-audio-pro-wireless-music-speaker

Kabelloser Musikgenuss für alle

Der Addon T10 ist genau auf die Art und Weise zugeschnitten, wie wir heutzutage Musik geniessen. Dank Bluetooth 4.0 lässt sich mit dem Addon T10 von jedem Bluetooth-fähigen Gerät Musik kabellos streamen. Für Anwender von iOS (R) , Android (R) , Windows Phone (R) oder Mac/PC funktioniert der kabellose Musikgenuss kinderleicht. Zusätzlich bietet das Gerät zwei Eingänge, mit denen sich beliebige andere Audiogeräte wie gewohnt über Kabel anschliessen lassen (3,5 mm und Cinch).

Hochwertiger Sound

Dank der hohen Klangqualität und der druckvollen Basswiedergabe, für die Audio Pro bekannt ist, besticht der Lautsprecher durch seinen detailreichen und kristallklaren Sound.

Unsere Techniker haben das Klangdesign noch weiter verbessert -erleben Sie eine erstaunliche Dynamik, tiefe Bässe und einen voluminösen Sound! Mit einem System aus drei Lautsprechertreibern, betrieben von einem 80W-Verstärker und gesteuert von einer hochmodernen DSP-Signalverarbeitung verleiht der Addon T10 jeglicher Art von Musik eine natürliche, klare Dimension, die jeden Raum erfüllt.

Schlichtes Design

Der Addon T10 ist bewusst so gestaltet, dass er sich nahtlos in die übrige Einrichtung einfügt, anstatt sie zu dominieren. Dank seines schlichten Designs und seiner weich lackierten Oberfläche bereichert der Addon T10 die Innenausstattung mit seiner natürlichen und unkomplizierten Form, der starken Klangqualität und der kinderleichten Bedienung. Darüber hinaus gewinnt das Mobiliar extrem dadurch, dass keine störenden Kabel mehr verlegt werden müssen.

Den Addon T10 gibt es in weisser oder schwarzer Ausführung. Ausserdem bieten wir eine orangefarbene Version mit Echtleder-Griff. Eine Fernbedienung aus nahtlos verarbeitetem Aluminium ist im Lieferumfang enthalten.

Der Audio Pro Addon T10 ist ab sofort in ganz Europa zum empfohlenen Ladenverkaufspreis von 350 EUR erhältlich.

AUDIO PRO

ist ein schwedischer Hersteller von Audiotechnologie mit einer langjährigen Tradition im Bereich HiFi, der allerhöchste Qualität bei schwedischem Audio-Design liefert. Audio Pro entwickelt und designed Lautsprecher seit 1978 und exportiert heute in mehr als 30 Länder. In den 70er Jahren führte Audio Pro zahlreiche Aktivlautsprecher-Designs ein, die zu Meilensteinen in der Entwicklung von Lautsprechersystemen wurden. Audio Pro wächst weiterhin als starkes, hoch innovatives Unternehmen, das die Entwicklung der Aktivlautsprecher-Technologie mit drahtlosen Möglichkeiten anführt.

Video: http://www.multivu.com/mnr/63457-audio-pro-wireless-music-speaker

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie bitte Audio Pro unter

press @ audiopro.se, +46-706-397946