Christiane Hörbiger lüftet am 2. Oktober das große Geheimnis um "Meine Schwester"

ORF 2 gratuliert zum Geburtstag: Wiedersehen mit top-besetztem ORF-Krimi

Wien (OTS) - Christiane Hörbiger feiert am 13. Oktober ihren 75. Geburtstag - und der ORF lädt zu einem Familientreffen, wie es hochkarätiger kaum sein könnte, wenn am Mittwoch, dem 2. Oktober 2013, um 20.15 Uhr (auch als Hörfilm) ein Wiedersehen mit dem ORF-Krimi "Meine Schwester" auf dem Programm von ORF 2 steht. Erstmals stand die Jubilarin für diese ORF/ARD-Koproduktion mit Schwester Maresa vor der Kamera. Und erstmals spielte sie in einem Film, in dem Sohn Sascha Bigler auch Regie führte. Für Gänsehautfeeling der Extraklasse sorgt in weiteren Rollen ein topbesetztes Ensemble mit u. a. Hörbiger-Neffe Cornelius Obonya, August Zirner, Simon Schwarz, August Schmölzer, Edita Malovcic, Stella Butz und Stephan Paryla. Gemeinsam mit Axel Götz zeichnet Sascha Bigler auch für das Drehbuch verantwortlich.

Mehr zum Inhalt

Katharina (Christiane Hörbiger) besitzt seit Jahrzehnten in einem Haus in der Wiener Innenstadt eine Wohnung und ein Geschäft für Schauspieler-Devotionalien. Der neue Besitzer des Hauses versucht mit allen Mitteln, die Mieter aus dem Haus zu bekommen, um dieses gewinnbringender umbauen zu können. Beharrlich verweigert Katharina ihren Auszug. Eines Morgens wird der Hausbesitzer tot im Innenhof gefunden. Etwa gleichzeitig taucht Katharinas jüngere Schwester Hanna (Maresa Hörbiger) auf.

"Meine Schwester" ist eine Produktion der Mona Film Produktion in Zusammenarbeit mit dem ORF und der ARD Degeto für Das Erste, unterstützt durch den Fernsehfonds Austria und die Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien.

Noch mehr Glückwünsche im ORF: ein Überblick

Ab 4. Oktober ist Christiane Hörbiger in ORF III zu sehen, wenn sie die Patenschaft für die ORF-III-"Filmschätze" übernimmt.

"Der Besuch der alten Dame" (ORF-Koproduktion; Samstag, 5. Oktober, 23.00 Uhr, ORF 2)

"matinee: Christiane Hörbiger - Ein Porträt aus der Nähe" (Sonntag, 6. Oktober, 10.00 Uhr, ORF 2 / Sonntag, 13. Oktober, 12.10 Uhr, 3sat) "Therese geht fremd" (ORF-Koproduktion; Dienstag, 8. Oktober, 20.15 Uhr, 3sat)

"Der Edelweißkönig" (Samstag, 12. Oktober, 11.25 Uhr, ORF 2) "Stiller Abschied" (ORF-Premiere am Montag, dem 14. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2)

"Die Geschworene" (ORF-Koproduktion; Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, 3sat)

Diverse Beiträge in den ORF-Radios und ORF-TV-Magazinen

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Produktionen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at