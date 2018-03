Europäischer Manager wird für Dornier MedTech renommierten Endourologie-Award entgegennehmen

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Endourological Society wird Dornier MedTech mit dem Branchenpreis des 2013 World Congress of Endourology (WCE) auf dem diesjährigen WCE-Treffen am Mittwoch, den 23. Oktober in New Orleans, Louisiana, auszeichnen. Die Preisverleihung erfolgt während der Eröffnungsveranstaltungen. Michael Lerch, General Manager - Dornier MedTech Europe, wird die Auszeichnung stellvertretend für Dornier MedTech entgegennehmen.

Die Endourology Society erklärte, dass sie sich, " mehr denn je darüber bewusst ist, dass die starke Partnerschaft zwischen der Branche und der Endourological Society für das Wachstum und die Verbreitung der Endourologie entscheidend ist."

Dave Eng, Chief Executive Officer von Dornier MedTech, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese prestigeträchtige Auszeichnung von der Endourological Society zu bekommen. Bei Dornier MedTech geht es uns um die Menschen - diejenigen, die wir beschäftigen, die Gesundheitsfachleute, die unsere Produkte zur Verbesserung ihrer Patientenergebnisse verwenden, und die Patienten, denen Dorniers Pionierarbeit in den medizinischen Fachgebieten Urologie und Endourologie zugutekommt."

Dornier MedTech ist ein innovativer Marktführer sowohl in den Marktsektoren für urologische als auch medizinisch-ästhetische Laser. Als Pionier der Lithotripsie und einer Reihe von chirurgischen Lasern für transkutane, endoskopische und laparoskopische Anwendungen entwickelt Dornier kontinuierlich fortschrittlichste medizinische Lösungen. Dornier bietet auch Abbildungssysteme für die Urologie und Geräte für die orthopädische Stoßwellentherapie. Als globales Unternehmen unterhält Dornier Betriebseinheiten und Servicepartner in der ganzen Welt. Dornier MedTech (www.dornier.com) ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Firmenzentrale in Singapur. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch unter +49-8153-888-625 an uns.

Web site: http://www.dornier.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Valerie Schopmann, +1-770-426-1315,

vschopmann @ dornier.com