AG zu Cafe Rosa: Auch blinde Hühner finden Körner

Längst überfälliger Nachmieter gefunden - AktionsGemeinschaft fordert lückenlose Aufklärung des Cafe-Rosa-Skandals - Offenlegung tatsächlich rausgeschmissener Gelder muss erfolgen

Wien (OTS) - "Auch blinde Hühner finden Körner", betont der Bundesobmann der AktionsGemeinschaft, Markus Habernig zu den jüngsten Entwicklungen im Cafe-Rosa-Skandal. "Nach über eineinhalb Jahren hat es die ÖH Uni Wien endlich geschafft einen Nachmieter für den Geldfresser Cafe Rosa gefunden. Doch das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen." Denn nach wie vor liegen keine genauen Zahlen vor, wie viel Geld die ÖH Uni Wien wirklich in das "Anti-Cafe" gesteckt hat. "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Verantwortlichen die Karten offen auf den Tisch legen, anstatt sich hinter fadenscheinigen Ausreden zu verstecken. Mit 'verloren gegangenen Mails' und anderen Ausreden sind die Studenten, die Medien und die Wirtschaftsprüfer von der ÖH Uni Wien lange genug an der Nase herum geführt worden", so Habernig.

Zudem ist es der AktionsGemeinschaft ein besonderes Anliegen, dass derartige Vorkommnisse in Zukunft von Anfang an vermieden werden:

"Projekte über 100.000 Euro müssen zukünftig durch eine Kontrollkommission begutachtet und bewilligt werden. Derartige Rechtswidrige Verschwendung von Geldern, die eigentlich den Studenten zu Gute kommen sollten, dürfen nicht mehr vorkommen. Den Cafe-Rosa-Skandal kann man nicht mehr ungeschehen machen, aber es ist an der Zeit Maßnahmen für die Zukunft zu setzen, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Das verloren gegangene Geld hätte zum Beispiel in einen Ausbau des Serviceangebots und längere Bibliotheksöffnungszeiten investiert werden können, statt in einem undurchsichtigen Projekt nach und nach zu versickern. Die Verantwortlichen müssen endlich für ihre Fehler einstehen und dazu beitragen, dass der Fall Cafe Rosa lückenlos aufgeklärt und zu einem sauberen Abschluss gebracht werden kann", so Habernig abschließend.

