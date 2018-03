Positive Sommersaison für SPORT 2000

Zuwächse in den Bereichen Wassersport und Running. Ausblick auf das Herbst- und Wintergeschäft.

Wien (OTS) - Schnee zu Ostern, Temperaturen knapp an der 40 Grad Marke, Hochwasser und Dürre. Die Frühjahr- und Sommersaison 2013 spielte wettermäßig alle Stücke. "Trotz der schwierigen Wetterbedingungen kann SPORT 2000 auf ein positiv verlaufendes Sommergeschäft zurückblicken. Vor allem in den Bereichen Wassersport und Running lief es sehr gut", erklärt Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000.

Umsatzbringer im Sommer 2013

"Bademode und Wassersportartikel verzeichneten ein zweistelliges Plus", freut sich Schwarting. Der Trend im Laufsport zu Zweit- und Drittschuhen hat auch die Verkaufszahlen im Bereich Running positiv beeinflusst. Neben Laufen und Wassersport waren E-Bikes und 29"-Fährräder die Trends in dieser Saison. Der Outdoorbereich blieb stabil auf hohem Niveau. Inlineskates und Scooter waren die Verlierer des heurigen Sommers. Sie konnten die niedrigen Verkaufszahlen aufgrund des schlechten Wetters zu Ostern nicht mehr aufholen. "Es zeigt sich, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten zunimmt. Es wird mehr Umsatz bei gleichbleibenden Stückzahlen lukriert", erklärt Schwarting.

Herbst/Winter: Zugpferde Tourenski und Skiverleih

Nach dem positiv verlaufenen Sommer erwartet Schwarting auch in der kalten Jahreszeit eine Fortsetzung der guten Entwicklung. "Der Trend in diesem Winter ist der Tourensport. Der Boom bei Tourenski hat vor drei Jahren begonnen und wird auch heuer weitergehen. Auch hier ist die Nachfrage nach hochwertigen Produkten spürbar und das Sicherheitsbewusstsein der Sportler steigt. Es werden mehr Ausrüstungen zum Schutz vor Lawinen verkauft", so Schwarting.

Während die Verkaufszahlen von Tourenski steigen, ist im Ski Alpinbereich vor allem der Skiverleih ein Wachstumsmarkt. Bereits 50 Prozent der verkauften Skier gehen in den Verleih. "SPORT 2000 ist seit 2001 mit einer eigenen Skiverleih-Buchungsplattform aktiv. Wir haben auch in diesem Sommer weitere Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen, die den Buchungsablauf für den Kunden weiter vereinfachen. Das Angebot wird von Leih-Skibekleidung, Protektoren und Lawinenschutzausrüstung abgerundet", erklärt Schwarting. Im Gegensatz zu Ski steigt der Verkauf von Skischuhen immer noch. Das Thema Hygiene spielt hier eine gewichtige Rolle. "Der Ski wird ausgeborgt, doch der Skischuh soll perfekt passen und wird lieber gekauft", führt Schwarting abschließend aus.

SPORT 2000

SPORT 2000 ist Österreichs größte Fachhändlergemeinschaft mit Sitz im oberösterreichischen Ohlsdorf und einem Marktanteil (inkl. Gigasport) von 29 Prozent. 208 Händler mit 321 Geschäften in ganz Österreich erzielten 2012 einen Umsatz von 347 Mio. Euro. Der Umsatz 2012 ist noch ohne Gigasport angegeben. Gigasport erwirtschaftete im vorigen Jahr rund 108 Mio. Euro.

www.sport2000.at

