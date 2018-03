Junge Grüne: Politische Bildung statt Strafe

Vorschlag der FP-Jugendorganisation zur Wiedereinführung der Wahlpflicht kein Weg

Wien (OTS) - "Politische Partizipation zu erzwingen, ist der falsche Weg, da der Unmut über die derzeitigen politischen Umstände trotzdem bleibt", meint Diana Witzani, Sprecherin der Jungen Grünen. Sinnvoller sei es, das Interesse an Politik mittels politischer Bildung zu fördern, beispielsweise im Schulunterricht. "Oftmals fehlt es schlichtweg an Wissen über die Kandidierenden, die Programme der Parteien oder das Wahlsystem an sich." WählerInnen würden durch eine Wahlpflicht gezwungen werden, nach dem Zufallsprinzip vorzugehen oder ungültig zu wählen.

Darüber hinaus betont Witzani, dass einige Menschen mit der Verweigerung des Urnengangs durchaus ein politisches Zeichen setzen und ihre Unzufriedenheit mit dem parteipolitischen Angebot zum Ausdruck bringen wollen. "Die Wahlpflicht fördert nur die Willkür in der Wahlkabine. WählerInnen sollen durch ein flächendeckendes Bildungsangebot und ausreichend Information, nicht durch Sanktionen mobilisiert werden", so Witzani abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge Grüne

Daniela Gradinger

Tel.: 004366488537345

E-Mail: daniela.gradinger @ junge-gruene.at

Rooseveltplatz 4-5/Top 5, 1090 Wien