"Mit Gefühl" - Auf den Spuren der Mühlviertler Hasenjagd

Hetzendorfer ModeschülerInnen im ethischen Diskurs

Wien (OTS) - Im vorigen Schuljahr begaben sich 50 Hetzendorfer SchülerInnen auf eine begleitete Wanderung: vom Block 20 des ehemaligen KZ Mauthausen aus gingen sie auf den Spuren der 500 sowjetischen Häftlinge, die bei der sogenannten "Mühlviertler Hasenjagd" auf der Flucht - unter Mitwirkung der Bevölkerung -erbarmungslos gejagt und bis auf wenige Überlebende getötet worden waren. Im Gespräch mit der Zeitzeugin Anna Hackl erfuhren die SchülerInnen von der mutigen und selbstlosen Rettung zweier Flüchtlinge durch die Familie des damals 14-jährigen Mädchens. Daraus entwickelte sich ein fächer- und jahrgangsübergreifendes Ethikprojekt, das am Donnerstag, 26. September 2013, im Schloss Hetzendorf einem berührten Publikum präsentiert wurde.

Junge Menschen reden über Mitgefühl, Mut, Zivilcourage und Selbstbewusstsein

"Die Modeschule Wien genießt aufgrund ihrer Qualität in der kreativ-künstlerischen Ausbildung internationales Ansehen. Dieses Projekt zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich im Rahmen ihrer Ausbildung auch mit politischen und ethischen Fragen intensiv auseinander setzen", freute sich die Direktorin der Modeschule Wien, Monika Kycelt, über das starke Engagement der Jugendlichen. In ihren Begrüßungsworten betonte Landesschulinspektorin Brigitte Körbler die Wichtigkeit solcher Projekte gegen das Vergessen und für Zivilcourage und Zusammenhalt. Gottfried Marckhgott, ehemaliger Parlamentssprecher, berichtete auch über die Demokratiewerkstatt und andere Initiativen des Parlaments, bevor er die Präsentation einleitete.

Die Schülerinnen und Schüler des dritten und vierten Jahrgangs präsentierten und kommentierten Texte, Bilder und Videoclips, die sie im Rahmen des Projektes gestaltet hatten, um ihre individuelle, kritische Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte und ihrem gegenwärtigen Leben bzw. dem Umgang mit Gewalt widerzuspiegeln.

Ethik und Religion in gemeinsamer Sache

Das Projekt wurde von Claudia Weinzierl, Ethik-Lehrerin, und Hannes Kölbl, Religionslehrer an der Modeschule Wien, geleitet. In unterschiedlicher Aufbereitung - wie z.B. Umfragen oder Videoclips -setzten sich die SchülerInnen mit den Grausamkeiten der nationalsozialistischen Zeit rund um die Geschehnisse der "Mühlviertler Hasenjagd" auseinander, diskutierten und erörterten dabei auch Themen wie Mut, Hoffnung und Vision. "Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts war der Bezug zur persönlichen Gegenwart der Schülerinnen und Schüler. Die Grundfrage "Wo beginnt Faschismus und was hat das mit mir zu tun" hat bei allen Beteiligten eine enorme Bewusstseinserweiterung und Sensibilisierung bewirkt" fasste Claudia Weinzierl zusammen.

