"Lange Nacht der Museen" in den Wien Holding-Kulturbetrieben

Buntes Programm im Kunst Haus Wien, Mozarthaus Vienna, Haus der Musik und im Jüdischen Museum Wien. Nächtliche Führungen durch die Franzensburg

Wien (OTS) - Von Klangskulpturen im Haus der Musik über Wagner und Live-Musik im Jüdischen Museum Wien bis hin zur Fotografie im Kunst Haus Wien und Klassik im Mozarthaus Vienna - in den vier Museen der Wien Holding ist auch 2013 wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Bereits zum 14. Mal findet die "Lange Nacht der Museen", initiiert vom ORF, statt. Rund 700 Museen und Galerien sind auch dieses Jahr wieder mit dabei und öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachteulen von 18.00 bis 1.00 Uhr.

Vibrosaurus und Wagner im Haus der Musik

Das Klangmuseum lädt bis 1.00 Uhr zur musikalischen Entdeckungsreise. Auf vier Ebenen und an zahlreichen interaktiven Elementen und Installationen experimentieren die BesucherInnen mit Klangphänomenen oder lernen die großen Meister der klassischen Musik in einzigartiger Weise kennen. Als besonderes Highlight wird Constantin Lusers Klangskulptur Vibrosaurus, ein orchesterfähiger Gigant, der einem Dinosaurier nachempfunden ist, erstmals präsentiert. Die Skulptur besteht aus Messingrohren von Trompeten, Posaunen, Tuben und Waldhörnern und kann von bis zu 30 Personen bespielt werden. In einer Kabinettausstellung im Innenhof ist, anlässlich Richard Wagners 200. Geburtstags, das Making Of der Operninszenierung von Das Rheingold als interaktive, virtuelle 3D-Welt von Johannes Deutsch und Ars Electronica Futurelab zu sehen.

Kontrastreiches Programm im Jüdischen Museum Wien

Während sich die Kleinsten im Atelier des Museums kreativ austoben können und Museumspuppe Celina einen Besuch abstatten, können die BesucherInnen an zahlreichen spannenden Führungen im Museum in der Dorotheergasse teilnehmen: sowohl das Schaudepot als auch die aktuelle Ausstellung "Richard Wagner und das jüdische Wien" können besichtigt werden. Außerdem bietet sich das allerletzte Mal die Möglichkeit, die Ausstellung "Wien. Jüdisches Museum. 21. Jahrhundert" zu besuchen. Besonderes Highlight sind auch die beiden Konzerte des Roman Grinberg Duos. Ab 20 Uhr findet auch im Museum Judenplatz volles Programm statt. Führungen durch die Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge und die aktuelle Ausstellung "Fotografie und Abbild - eine Installation von Tatiana Lecomte" vervollständigen das abwechslungsreiche Angebot.

Kunst Haus Wien im Zeichen von Hundertwasser und McCartney

Führungen zu jeder vollen Stunde von 19.00 bis 23.00 Uhr finden im Kunst Haus Wien statt. Das Museum Hundertwasser im Kunst Haus Wien zeigt einen einzigartigen Querschnitt durch das Schaffen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Außerdem kann die aktuelle umfassende Retrospektive von Linda McCartneys Fotografien besucht werden. Linda McCartneys unverwechselbares Schaffen zeigt einen wachen und humorvollen Blick für die Poesie des Augenblicks, gepaart mit einem untrüglichen Gespür für den richtigen Moment. Ergänzt wird das Angebot durch Wining & Dining im Cafe Restaurant Dunkelbunt und Late-Night-Shopping im Museumsshop.

Klassik im Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna bietet neben 3. Stockwerken rund um Mozarts Leben und Werk in Wien auch die aktuelle Sonderausstellung "Im Labyrinth der Farben und Töne - Reflexionen zu Mozart und Goethe". Zwischen 19.00 und 22.00 Uhr kann das Museum stündlich mit einer Führung erkundet werden. Als musikalisches Highlight werden die international erfolgreiche Pianistin Veronika Trisko und der Primgeiger der Wiener Philharmoniker Josef Hell Mozarts Sonate für Violine und Klavier in B-Dur im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna präsentieren.

Nächtliche Führungen durch die Franzensburg in Laxenburg

Im Rahmen dieser beinahe schon traditionellen Veranstaltung können BesucherInnen, die auch außerhalb Wiens auf Entdeckungstour gehen, die Franzensburg - das kleine Schatzhaus Österreich - bei Nacht erleben. Solche Nachtführungen waren schon zur Kaiserzeit äußerst beliebt und lassen die Franzensburg in einem nicht alltäglichen Zauber erstrahlen. Zwischen 18.00 und 23.00 Uhr werden Führungen zu jeder vollen und halben Stunde angeboten.

Tickets für die "Lange Nacht der Museen" sind in allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen sowie unter tickets.orf.at erhältlich.

