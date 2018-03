ORF-Neujahrskonzert 2014: Balletteinlagen im Stadtpalais Liechtenstein fertiggestellt

Dakapo für Choreograph Ashley Page, Kostüm-Debüt für Vivienne Westwood

Wien (OTS) - Rund drei Monate dauert es noch bis zum nächsten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das der ORF am 1. Jänner 2014 wieder in die ganze Welt übertragen wird. Kürzlich abgeschlossen wurden die Dreharbeiten zu den traditionellen Balletteinlagen, die diesmal aus dem Wiener Stadtpalais Liechtenstein kommen. Die prunkvollen Räumlichkeiten des nach umfangreicher Restaurierung im neuen Glanz erstrahlenden Barockjuwels boten das würdige Ambiente für zwei Ballettnummern, die von Solistinnen und Solisten des Wiener Staatsballetts getanzt wurden. Nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr zeichnete erneut der britische Choreograph Ashley Page für die tänzerische Gestaltung der beiden Einlagen - des Walzers "Die Romantiker" von Joseph Lanner und der Polka "Pizzicati" aus dem Ballett "Sylvia" von Léo Delibes - verantwortlich. Für die Kostüme konnte heuer, passend zum exklusiven und exzeptionellen Stil der Location, erstmals die britische Stilikone Vivienne Westwood gewonnen werden. Die ORF-Bildregie lag in den bewährten Händen von Michael Beyer.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Die hochkarätigen Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts sind immer ein glanzvoller Höhepunkt des Neujahrskonzerts. Hier finden Topleistungen statt: von Tänzern und Kreativen über die Wiener Philharmoniker bis zu den ORF-TV-Machern und unseren Partnern. Das Ergebnis ist ein Gesamtkunstwerk an Bildern und Musik, das weltweit einzigartig ist. Als Vermittler dieser künstlerischen Botschaft am Beginn jeden Jahres setzt der ORF ein unverwechselbares weltweites kulturelles Zeichen. Bei so einer Produktion muss alles stimmen, hier darf keine Nachlässigkeit oder Trivialität Einzug halten. Der ORF und seine Partner stellen diese Qualität und diese Topleistung Jahr für Jahr unter Beweis."

Fürstliches Versprechen eingelöst

Bereits vor zehn Jahren durfte der ORF - noch vor der offiziellen Eröffnung - das damals neu renovierte Gartenpalais der fürstlichen Familie Liechtenstein für die Live-Produktion der Neujahrsballette nutzen. Die damals höchst erfolgreiche Zusammenarbeit fand nun 2013 ihre Fortsetzung: nach der mehrjährigen aufwendigen Restaurierung des Stadtpalais hinter dem Burgtheater hielt die Fürstenfamilie ihr langjähriges Versprechen und gestattete dem ORF die Nutzung der Prunkräume des einzigartigen Prachtbaus in der Wiener Innenstadt für die Ballettaufzeichnungen zum Neujahrskonzert 2014. Barocke Stuckdecken, üppiges Neorokoko-Interieur, Originalmöblierung und die raffinierten Thonet-Parkettböden eröffnen Einblicke in vergangene Epochen, deren Zauber sich auch das rund 40-köpfige ORF-Produktionsteam nicht entziehen konnte.

Haute Couture zum Tanzen

Auch für das Modehaus Westwood - allen voran Vivienne Westwood und ihr Kreativdirektor und Ehemann Andreas Kronthaler - war die historische Location eine Inspirationsquelle. Ihre Ballettkostüme, die von ART for ART gefertigt wurden, spiegeln die Umgebung sowie den exquisiten Lebensstil längst vergangener Zeiten wider - und kokettieren auch mit dem einen oder anderen kultigen Modezitat eigener Kollektionen. So sind die unterschiedlichen Modelle beider Polka-Tanzpaare aus klassischem schottischem Tartan, der bei Vivienne Westwood eine lange Tradition genießt. Die Kostüme der fünf Walzer-Paare setzen auf abendliche Eleganz: Fünf sehr unterschiedliche prachtvolle Roben hüllen die Damen in die kostbarsten und farbenprächtigsten Stoffe, bei deren Auswahl aus dem Vollen geschöpft wurde. Auch die Modelle der männlichen Tänzer sind klassisch-elegant gehalten.

Die Herausforderung für das Haus Westwood formuliert Gregor Pirouzi, seines Zeichens selbst Designer und als Repräsentant des Labels und Inhaber des Flagshipstores in Wien für die Kostümkoordination beim Neujahrskonzertballett verantwortlich, so: "Hier mussten wir uns erst auf eine gewisse Art und Weise annähern und verstehen, wie der jeweils andere arbeitet und denkt, was technisch überhaupt möglich ist und vor allem, was jeder benötigt, um Hochleistungssport mit Eleganz und Mode zu verbinden und daraus ein stimmiges Ganzes zu kreieren."

Höchstleistungen zwischen Prunkstiege und Ballsaal: zehn Tänzer/innen im Einsatz

Für die stimmige Performance sorgten zehn hochkarätige Solistinnen und Solisten des Wiener Staatsballets in folgenden Paarungen: Maria Yakovleva und Alexis Forabosco, Irina Tsymbal und Kirill Kourlaev, Ketevan Papava und Eno Peci, Nina Poláková und Mihail Sosnovschi sowie Prisca Zeisel und Kamil Pavelka tanzen den Walzer von Joseph Lanner, der im Ballsaal und Quadratsaal gefilmt wurde. Die Prunkstiege und das nicht minder prächtige Treppenhaus des Palais Liechtenstein dienten als Schauplatz für Léo Delibes "Pizzicati"-Ballettmusik, die von den Paaren Maria Yakovleva und Eno Peci sowie Irina Tsymbal und Kirill Kourlaev mit Bravour und Witz interpretiert wird. Unter der choreographischen Leitung von Ashley Page, der mit kreativem Stil und hochprofessioneller Arbeit bereits im Vorjahr nicht nur Ballettdirektor Manuel Legris beeindruckte, liefen die Tänzer/innen zu Höchstformen auf. Folgerichtig erhielt Page von ihm den Auftrag, im Frühjahr 2014 erstmals für die große Kompanie des Staatsballetts ein abendfüllendes Stück herauszubringen - die Uraufführung von Schnitzlers "Reigen" in der Wiener Volksoper. Der ORF darf sich dafür rühmen, durch sein Erstengagement als Spiritus Rector fungiert zu haben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Ballettproduktion beim Neujahrskonzert immer wieder Anstoß für künstlerische Neuentdeckungen gibt.

ORF-Konzertübertragung mit Rekordwerten

Der ORF strahlt das "Neujahrskonzert 2014" live am 1. Jänner ab 11.15 Uhr in ORF 2 aus. Die Übertragung des "Konzerts der Konzerte" aus dem Wiener Musikverein - eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern - erzielt regelmäßig Topreichweiten und gilt als der meistgesehene Konzertevent weltweit. Die diesjährige, bereits 55. Übertragung sahen im ORF bis zu 1,322 Millionen Zuseher/innen. Mit durchschnittlich 1,164 Millionen bei 62 Prozent Marktanteil erreichte das heuer in mehr als 80 Ländern gezeigte Konzert sogar den höchsten Wert seit Beginn der elektronischen ORF-Reichweitenmessung im Jahr 1991.

