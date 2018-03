Aubauer: Den demographischen Wandel am Arbeitsmarkt erfolgreich gestalten!

ÖVP-Seniorensprecherin: Zahl der Beschäftigten 50plus steigt stetig. Bestehende Programme besser nutzen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Gibt es immer mehr Menschen im Alter über 50 und vor allem im Alter über 60? Ja, sicher! Ist dies ein Grund, sich vor der Zukunft zu fürchten? Sicher nicht! Die größte Aufgabe der nächsten Bundesregierung wird es sein, den demographischen Wandel ganz besonders am Arbeitsmarkt erfolgreich zu gestalten. Nur wenn es genügend gut bezahlte Arbeitsplätze für Menschen jeden Alters gibt, ist unsere Zukunft - sind auch Pensionen und Pflege - für alle Generationen gesichert!" Das hielt heute, Dienstag, ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes, bei der heutigen Enquete des Bundesrates anlässlich des "Internationalen Tages der Älteren" fest.

"Es ist dabei besonders wichtig, unbedingt auch die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu akzeptieren: Alleine im September gab es 39.000 zusätzliche Beschäftigte im Alter 50plus. Soll heißen:

mehr als das gesamte Beschäftigungsplus kam von den 50plus - aber vergleichsweise niedrige 38 Prozent des gesamten Zuwachses an Arbeitslosen kam von der potentiell großen Gruppe der 50plus. Wir wollen hier nichts kleinrechnen. Aber die Tatsache, dass 47 Prozent aller Arbeitslosen als höchste abgeschlossene Bildung die Pflichtschule vorweisen können, zeigt, wo in Wirklichkeit das Problem liegt: Arbeitslosigkeit hängt sehr stark mit Bildung zusammen. Aber kaum mit dem Alter", betont Aubauer zu einem häufigen Missverständnis in der Diskussion um die Erwerbstätigkeit Älterer.

"Sicher brauchen wir noch mehr Gesundheitsbewusstsein im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen - seitens der Arbeitgeber genauso wie seitens der Arbeitnehmer. Selbstverständlich brauchen wir endlich das Frühpensionsmonitoring - mit dem wir sehen können, wer in welcher Branche, bei welcher Betriebsgröße, in welcher Region, aus welchen Gründen zu früh in Pension geht. Freilich brauchen wir neue gerechte Formen der Altersteilzeit. Selbstverständlich müssen Zwangspensionierungen abgestellt und Schlupflöcher in die Frühpension geschlossen werden. Und wir brauchen freilich ein Ende der starren Zuverdienstgrenzen und einen deutlich höheren Pensions-Bonus für jedes freiwillig nach 60/65 weiter gearbeitete Jahr!", so Aubauer.

Das Ziel sei insgesamt sehr klar: "Wer arbeiten will, muss arbeiten können und dürfen." Projekte zum Erhalt der Gesundheit und des Arbeitsplatzes müssten noch stärker ausgebaut und genutzt werden. "Nur so können wir die demographische Entwicklung am Arbeitsmarkt erfolgreich gestalten. Nur so können wir Pensionen und Pflege für alle Generationen finanziell absichern." Was aber sicher nicht helfe, sei Panikmache mit einseitigen Zahlen, ein Gegeneinander-Ausspielen der Generationen oder das Herbeiführen von Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. "Nur gemeinsam schaffen wir eine gelungene Zukunft aller Generationen", so Aubauer abschließend.

