Kevin Bacon und sein "Following" sorgen ab 2. Oktober für Gänsehautfeeling der Extraklasse

Start des US-Serienhits in ORF eins

Wien (OTS) - Es war einer der erfolgreichsten Serienneustarts der Midseason 2012/13 in den USA. Allein in den USA verfolgten bis zu 10,4 Millionen Fernsehzuseher/innen die Produktion, die von den Kritikern nicht nur für den topbesetzten Cast, sondern auch für die unvorhergesehenen Wendungen und den nervenaufreibenden Thrill gelobt wurde. Nun nimmt auch in ORF eins ein Katz-und-Maus-Spiel der ganz besonderen Art seinen Lauf, wenn Golden-Globe-Preisträger und Multitalent Kevin Bacon ab 2. Oktober (jeweils Mittwoch in Doppelfolgen um ca. 21.50 und 22.35 Uhr in ORF eins) im US-Serienhit "The Following" für Gänsehautfeeling der Extraklasse sorgt. Denn der gefürchtete Serienkiller Joe Carroll (James Purefoy; "Resident Evil"), der bereits kurz vor seiner Hinrichtung stand, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Jetzt ist seine Gefängniszelle leer, fünf Wachmänner sind tot - und das ist erst der Anfang eines ebenso ausgeklügelten wie grausamen Rachefeldzugs. Um den Psychopathen wieder einzufangen, vertraut das FBI auf die Expertise von niemand Geringerem als Ex-Agent Kevin Bacon. Doch als Agent Ryan Hardy ist er selbst oberstes Ziel der grausamen Vergeltungsanschläge, hatte er Carroll doch damals nicht nur festgenommen, sondern auch eine Affäre mit dessen schöner Frau Claire (Natalie Zea; "Dirty Sexy Money") begonnen. Dem nicht genug, ist es Carroll in seiner Zeit im Gefängnis gelungen, ein Netzwerk aufzubauen - und diese titelgebende Gefolgschaft ("The Following") kann er nun ganz beliebig für seinen Rachefeldzug aktivieren. Eine ganz besondere Bewährungsprobe für einen ehemaligen Spurenleser, der auf einen Herzschrittmacher angewiesen, dem Alkohol verfallen und in einer ganz miserablen körperlichen Verfassung ist. Hinter dem Serien-thriller steht "Scream!"-Erfinder und Starautor Kevin Williamson.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at