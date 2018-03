Bundesrats-Enquete - Todt: Mitbestimmung der älteren Generation muss gefördert werden

Bundesratspräsident fordert Einbeziehung des Seniorenrates in alle Maßnahmen sowie gesetzliches Stimmrecht der Beiräte in den Sozialversicherungen

Wien (OTS/SK) - "Jeder Mensch in Österreich muss in Würde und sicher altern können. Dafür braucht es ein sicheres staatliches Pensionssystem sowie ein gut ausgebautes Gesundheits- und Pflegesystem", erklärte Bundesratspräsident und SPÖ-Bundesratsfraktionsvorsitzender Reinhard Todt bei seiner Eröffnung der Enquete des Bundesrates zum Thema "Der Anteil der älteren Menschen steigt in der österreichischen Gesellschaft stetig an - welche Auswirkungen hat dies auf dies auf die verschiedenen Lebensbereiche der älteren Menschen, welche Herausforderungen stellen sich für die österreichische Politik?" am Dienstag im Parlament. Vorrangiges Ziel ist für Todt daher, die Mitbestimmung der älteren Generation zu stärken und zu fördern. Dazu fordert Todt, die Einbeziehung des Seniorenrates in alle Maßnahmen, die die ältere Generation betreffen sowie ein gesetzliches Stimmrecht der Beiräte in den Sozialversicherungen. ****

Studien zeigen, dass der Anteil der Über-65-Jährigen von derzeit 18,2 Prozent auf 24 Prozent im Jahr 2030 ansteigen werde. "Daher müssen die Interessen dieser Personengruppe auch in der Politik noch stärker Gehör finden." Gerade in einem Sozialstaat wie Österreich müsse es für Politiker aller Fraktionen klar sein, dass man gegen Armut und für das Durchsetzen existenzsichernder sozialpolitischer Maßnahmen für die Pensionisten Österreichs kämpfen müsse.

"Es muss uns allen klar sein: Nicht nur die Mitwirkung der älteren Generation muss gefördert werden, sondern vor allem die Mitbestimmung der älteren Generation in unserer Gesellschaft", so Todt. Daher müssen die Bedürfnisse der älteren Generation und deren Vertretung in den unterschiedlichen Körperschaften und Gremien, von Nationalrat bis zu den Gemeinden, bestmöglich gefördert werden. Das umfasse auch die Einbeziehung des Seniorenrates in alle Maßnahmen, die die ältere Generation betreffen, sowie ein gesetzlich verankertes Stimmrecht der Beiräte in den Sozialversicherungen.

Todt, der auch Generalsekretär des Pensionistenverbands Österreichs ist, ist es ein persönliches Anliegen auf die Situation und Bedürfnisse der älteren Generation aufmerksam zum machen, das Verständnis zwischen Jung und Alt zu fördern. Abschließend wünschte er sich für die heutige Enquete, dass "am Ende des Tages Ergebnisse präsentiert werden können, die umgesetzt werden und Verbesserungen für die ältere Generation in Österreich bringen." (Schluss) mis/sl/mp

