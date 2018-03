Dreharbeiten zu ORF/ZDF-Event-Fernsehfilm rund um das Attentat von "Sarajevo" (AT)

Prochaska inszeniert Thriller anlässlich des Gedenkjahres 2014 mit u. a. Teichtmeister, Foroutan, Ferch, von Thun, Steinhauer und Maurer

Wien (OTS) - "Allein, dass die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Fragen restlos geklärt sind, erlaubt es, diese auch hundert Jahre später noch einmal zu stellen" - und genau das macht der Wiener Florian Teichtmeister, der derzeit für den ORF/ZDF-Thriller "Sarajevo" (AT) vor der Kamera steht und in seiner Rolle als Untersuchungsrichter das Attentat von 1914 noch einmal unter die Lupe nimmt. Als Leo Pfeffer soll er die verdächtigen serbischen Revolutionäre vernehmen und die Anklage vorbereiten - doch dabei stößt er auf Widersprüche und gerät auch in einen privaten Konflikt. Rund um den 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo und den Beginn des Ersten Weltkriegs bietet der ORF im Gedenkjahr 2014 einen umfassenden Programmschwerpunkt in allen seinen Medien - eines der Highlights ist dann dieser Event-Fernsehfilm, der noch bis 4. Oktober in Tschechien und Wien gedreht wird. Bei einem Setbesuch im Palais Schönburg in Wien standen gestern, am Montag, dem 30. September 2013, u. a. die Hauptdarsteller Florian Teichtmeister, Melika Foroutan, Erwin Steinhauer, Juergen Maurer und Friedrich von Thun sowie Regisseur Andreas Prochaska, Drehbuchautor Martin Ambrosch und Produzent Kurt Stocker Rede und Antwort.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Absolutes Filmhighlight aus Österreich mit großer geschichtlicher Relevanz"

"Ohne Kitsch oder k. u. k. Nostalgie wird die Geschichte um das Attentat in 'Sarajevo' erzählt. Modern und dennoch historisch authentisch werden die Schicksale der Mächtigen und Handlanger, der Bürger und Beamten gezeigt, die durch dieses Ereignis mit einem Schlag ins Rampenlicht der Weltpolitik gezerrt wurden. Ich bin davon überzeugt, dass wir unserem Publikum im Gedenkjahr 2014 mit 'Sarajevo' ein absolutes Filmhighlight aus Österreich mit großer geschichtlicher Relevanz zeigen können. Erfolgsdrehbuchautor Martin Ambrosch und Erfolgsregisseur Andreas Prohaska haben großartige Arbeit und viel Ehrgeiz bewiesen. In Zeiten budgetärer Einschnitte ist es nicht selbstverständlich, ein Hochglanzprodukt dieser Art finanzieren zu können. Ich bedanke mich bei allen Menschen vor und hinter der Kamera für ihren Einsatz. Und ich bedanke mich bei unseren Partnern ZDF und Betafilm, die alle Anstrengungen mit uns unternommen haben, 'Sarajevo' für unser Publikum in Österreich und Deutschland zu finanzieren."

Florian Teichtmeister: "Da schlagen zwei Herzen in der Brust"

Untersuchungsrichter Leo Pfeffer, gespielt von Florian Teichtmeister, soll die verdächtigen serbischen Revolutionäre vernehmen und die Anklage vorbereiten. Entschlossenes Handeln ist gefordert, doch Leo stößt auf Widersprüche: "Ich sage es ganz kurz und bündig: Leo Pfeffer hat es gegeben. Der Mann, der die Verhöre mit den Attentätern geführt hat, hieß Leo Pfeffer. Es gibt diese Unterschrift unter den Protokollen, es ist historisch verbürgt, dass Leo Pfeffer mit den Attentätern gesprochen hat", so Florian Teichtmeister über seine Rolle. "Der Leo Pfeffer, der auch in dem Roman von Dor auftaucht, ist der Leo Pfeffer, den wir auch im Film sehen werden. Inwiefern der mit dem historischen, wahren Leo Pfeffer übereinstimmt oder nicht, müssten wir Herrn Dor fragen, aber ich weiß, dass es hier gewisse künstlerische Freiheiten gibt, die man in die Figur hineinlegen kann, um der Geschichte auch eine persönliche Dimension beizumengen, die sie vielleicht sonst nicht hätte."

Und weiter über die Figur: "Das Spannungsverhältnis zwischen der Kriegslust und der Angst davor, vorschnell ein Urteil zu fällen und eine Anklage zu unterschreiben und damit einen Prozess in Gang zu setzen, der vielleicht nicht zu hundert Prozent auf sicheren Beinen steht - genau dazwischen ist die Figur zu Hause. Dazu kommt, dass Leo Pfeffer eine persönliche Geschichte hat und sein privates Leben und die Menschen retten will, die er liebt. Die Geliebte ist Serbin, und Leo ist dazu angehalten, eine Anklage gegen die Serben zu verfassen, die den Krieg angezettelt haben sollen - da schlagen zwei Herzen in der Brust."

Melika Foroutan: "Für mich ist die Figur eine permanente Suche"

"Ich spiele Marija Jeftanovic, die Tochter eines sehr wohlhabenden Serben, der sein Vermögen durch die Lieferung an die k. u. k. Armee gemacht hat", beschreibt Melika Foroutan ihre Rolle. "Marija verliebt sich in Leo Pfeffer und Leo Pfeffer in Marja - die beiden sehen einander, und ich glaube, sie spüren von Anbeginn: 'Das könnte Liebe werden.' In dem Moment, als das Attentat passiert, wissen die Figuren, dass sie vor einer Zeitwende stehen - alles wird sich ändern. Da ist plötzlich dieses Gefühl, dass etwas zu Ende geht. Sie weiß, sie wird ihr Vermögen verlieren und das Land verlassen müssen. Wahrscheinlich wird sie nie wieder zurückkehren können. Und er ist die einzige Person, der sie sich mit ihren Ängsten anvertrauen kann. Und das führt dazu, dass sie einander finden - und eigentlich auch nicht mehr loslassen wollen. Ein großes Verständnis und auch eine große Traurigkeit auf beiden Seiten." Und weiter: "Was die Liebegeschichte für den Film bedeutet, ist natürlich, dass sie Druck hineinbringt. Da sind zwei Menschen, die nicht mehr viel Zeit füreinander haben. Ich kann mir vorstellen, dass das Leos Figur noch mehr drängt, alles zu klären. Aber wenn er es klärt, weiß er natürlich, dass sie weg muss. Die Liebesgeschichte ist Fiktion, steht aber für mich im Vordergrund, und im Grunde genommen muss ich mich nicht stoisch an irgendwelche historischen Vorgaben halten. Das ist also nicht etwas, was bei mir das Korsett enger schnürt. Womit ich mich aber schon beschäftigen muss, sind Fragen wie: Wie trete ich auf, wie sind die Haltungen und Bewegungen, ich darf nicht so modern sein - das ist natürlich eine Herausforderung. Marija Jeftanovic ist für die damalige Zeit eine moderne Frau - sie ist offen, hat studiert, ist politisch interessiert - aber für heute historisch. Für mich ist die Figur eine permanente Suche."

Andreas Prochaska: "Das Gefühl, an einer Klippe zu stehen"

"Es ist schon etwas anderes, etwas rein Fiktionales zu machen, als zu versuchen, sich einem historischen Ereignis dieser Größenordnung anzunähern. Ich empfinde das als große Verantwortung, versuche aber gleichzeitig, mich davon auch nicht erschlagen zu lassen. Das, was es hoffentlich sein wird, ist ein spannender Film, der dem, was man zu dem Thema zu kennen glaubt, noch etwas dazuaddiert", so Regisseur Andreas Prochaska. Über die Vorbereitungen: "Der Erste Weltkrieg und dessen Ursachen sind etwas, was mich schon lange interessiert. Ich habe einige Bücher dazu gelesen und versucht, so viel wie möglich aufzusaugen und gleichzeitig im entscheidenden Moment zu vergessen, weil es keine Dokumentation, sondern ein Thriller ist." Was Fiktion und was Realität ist? "Wir bewegen uns im Rahmen der historischen Möglichkeiten. Durch die Perspektive von Leo Pfeffer, dem Untersuchungsrichter, auf dieses Ereignis kann man natürlich andere Wege gehen, als wenn man versucht, das als Historiker im Detail zu betrachten. Und die Wege, die Leo Pfeffer geht und die wir mit ihm gehen, führen uns in Ecken, die in dem Kontext noch nicht beleuchtet wurden. Was ich mir jedenfalls wünsche, was man mit dem Film erreichen könnte, wenn man ihn sich anschaut, ist, dass man das Bedürfnis verspürt, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Man versucht als Filmschaffender immer, auf Reisen zu gehen, und die Reise in eine andere Zeit ist einfach grundsätzlich interessant. Das, was über dem ganzen Film liegt, ist Abschied - das Ende einer Epoche und der Beginn von etwas Ungewissen. Das Gefühl, an einer Klippe zu stehen, ist etwas, das ich versuche, in der Geschichte mitzuerzählen."

"Sarajevo" (AT) ist eine Produktion der DOR Filmproduktions GmbH für ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien und mit Beteiligung durch BETA Film GmbH.

100 Jahre Erster Weltkrieg im ORF

Zahlreiche ORF-Dokumentationen und internationale Dokumentarserien beschäftigen sich im Gedenkjahr 2014 einerseits mit den Hintergründen, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs bzw. zeigen anhand persönlicher Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, was dieser Krieg in Europa und der Welt mit den Menschen angerichtet hat. Hochkarätig besetzte Neuverfilmungen, Filmklassiker sowie völkerverbindende Konzerte ergänzen das umfangreiche Programmangebot von ORF eins, ORF 2, ORF III, 3sat, den ORF-Radios und dem ORF.at-Netzwerk. Ausführliche Infos sind in einer Überblicks-Pressemappe unter presse.ORF.at zu finden.

