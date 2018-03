SP-Tanja Wehsely: Wien bekämpft weiterhin mit zielgerichteten Maßnahmen Arbeitslosigkeit

"Halten ohne Wenn und Aber an der Ausbildungsgarantie fest"

Wien (OTS/SPW-K) - "An der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Wien ist nichts zu beschönigen - der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin schwierig und die Lage angespannt", betonte SP-Gemeinderätin und stellvertretende waff-Vorstandsvorsitzende (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) Tanja Wehsely am Dienstag gegenüber der Pressestelle des SP-Rathausklubs.

Wehsely zur aktuellen Wiener Arbeitsmarktlage: "Es stimmt mich jedoch zuversichtlich, dass es in der schwierigen Konjunktursituation eine Entwicklung auf dem Stellenmarkt gibt: Laut AMS Wien sind die offenen Stellen im Jahresvergleich um 3,5 Prozent gewachsen. Die Anstrengungen der Stadt Wien werden auch weiterhin intensiv fortgesetzt."

"Eine fundierte Ausbildung ist der Schlüssel für bessere Chancen in der Zukunft - und dafür setze ich mich ein. Die Wiener Ausbildungsgarantie gibt es seit 2010. Sie bietet vor allem Jugendlichen, die in der Privatwirtschaft keine Lehrstelle gefunden haben, in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten einen Ausbildungsplatz. Wir halten auch weiterhin an der Wiener Ausbildungsgarantie fest - wir wissen sie wirkt! Darüber hinaus haben wir auf Initiative von Finanzstadträtin Renate Brauner den Wiener Qualifikationsplan 2020 eingeführt - eine Strategie die zum Ziel hat, den Anteil von Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben bis zum Jahr 2020 messbar zu reduzieren. Dieses Maßnahmenpaket wurde von den in Wien lebenden Menschen, die keine über den Pflichtabschluss hinausgehende Berufsausbildung haben, sehr positiv angenommen. Ich begrüße und unterstütze auch weiterhin alle unsere Bemühungen, die wir in Richtung Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung setzen, besonderes für junge Menschen", so Wehsely über die Beschäftigungsimpulse seitens der SPÖ Wien.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at