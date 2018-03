ASFINAG: Mehr Sicherheit auf der A 4 - Vorbereitungen für Ausbau und Optimierung von Sicherheitseinrichtungen starten

Bauarbeiten ab dem Flughafen haben begonnen

Wien (OTS) - Zwei große Projekte zur Hebung der Verkehrssicherheit auf der A 4 Ost Autobahn werden nun in Angriff genommen. Zwischen dem Flughafen und Fischamend starteten bereits die Vorbereitungsarbeiten zum dreistreifigen Ausbau. Während dieser gibt es keine Behinderungen auf der Hauptfahrbahn. Ab Fischamend werden die bestehenden Sicherheitseinrichtungen wie Leitschienen und Reflektoren erneuert und ergänzt. Um den Verkehrsfluss hier so wenig wie möglich zu beeinflussen, erfolgen diese Arbeiten überwiegend in der Nacht. Für beide Maßnahmen investiert die ASFINAG insgesamt rd. 51 Millionen Euro.

Dreistreifiger A 4 Ausbau zwischen dem Flughafen und Fischamend

Auf dem sieben Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Wiener Flughafen und Fischamend, wird ab dem Frühjahr 2014 in jede Richtung eine dritte Fahrspur gebaut. Bis 2015 werden diese Bauarbeiten fertig gestellt sein und der Verkehr mit rund 64.000 Fahrzeugen in 24 Stunden, vor allem unter der Woche, flüssiger vorankommen. Derzeit laufen die Vorbereitungsmaßnahmen, um ab kommendem Jahr die Baustellenverkehrsführung einrichten zu können. Diese Arbeiten sind Mitte Dezember abgeschlossen und haben keine Auswirkungen auf den Verkehr. Ab dem Frühjahr 2014 beginnen dann die Hauptbauarbeiten. Während dieser wird der Verkehr 2014 mit zwei Spuren auf der Richtungsfahrbahn Ungarn laufen und die Richtungsfahrbahn Wien wird verbreitert. Ab dem Frühjahr 2015 wird dann die Fahrbahn Richtung Ungarn verbreitert. Die ASFINAG investiert in diese Ausbauarbeiten rund 45 Millionen Euro.

Optimierung und Ergänzung der Sicherheitseinrichtungen ab Fischamend Von den Leitschienen über die Reflektoren, werden ab Fischamend die bestehenden Sicherheitseinrichtungen erneuert und verdichtet. Zusätzlich dazu wird der Seitenstreifen - die Begrenzung zum Pannenstreifen - mit Rumpelstreifen versehen. Werden diese Rumpelstreifen überfahren, erzeugt das ein lautes Geräusch im Fahrzeuginneren. Dieser Effekt trägt dazu bei, dass Abkommensunfälle (das seitliche Abkommen von der ersten Fahrspur) verringert werden können. Des Weiteren werden die Ausfahrtsbeschilderungen in diesem Bereich mit Überkopfwegweisern ergänzt. Fünf Millionen Euro werden für diese Maßnahmen insgesamt investiert. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses, erfolgen die Arbeiten hauptsächlich in den Nachtstunden von 22:00 Uhr bis längstens 05:00 Uhr früh. Um ausreichend Arbeitsfläche zu schaffen wird dazu die Sperre einer Fahrspur vorgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG SERVICE GESELLSCHAFT

Alexandra Vuscina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Tel.: Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at