ORF III mit "Treffpunkt Medizin" zum Thema Angst und dem Film "Steppenwolf" nach Hermann Hesse

Am 2. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 2. Oktober 2013, beschäftigt sich "kreuz und quer" um 20.15 Uhr mit der Kraft von Ritualen. Feste und Rituale sind schon immer ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Sie sollen in einem hektischen und unübersichtlichen Alltag für Halt sorgen und in eine neue bessere Lebensphase führen.

Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Um 21.00 Uhr diskutieren der Philosoph Konrad Paul Liessmann und der theologische Ethiker Matthias Beck mit Günter Kaindlstorfer über das Thema "Die rastlose Jagd nach dem Glück".

Um Angsterkrankungen geht es anschließend um 21.40 Uhr in der ORF-III-Medizinsendung "Treffpunkt Medizin". Angst ist ein nützlicher Urinstinkt des Menschen und kann vor lebensbedrohlichen Gefahren warnen. Wenn das Angstgefühl allerdings außer Kontrolle gerät und in Form von Panikattacken "falschen Alarm" schlägt, kann es den Alltag für Betroffene unerträglich machen. Auslöser von Angsterkrankungen können unter anderem Stoffwechselerkrankungen, eine genetische Disposition, die Kindheit, traumatische Erlebnisse oder ein Zusammenspiel aller Faktoren sein. Damit beschäftigt sich das Forschungsfeld Epigenetik. Weltweit leiden ca. 50 Millionen Menschen an Panikattacken. "Treffpunkt Medizin" geht diesem Phänomen auf den Grund.

Um 22.15 Uhr zeigt ORF III den Film "Steppenwolf" aus dem Jahr 1974 von Regisseur Fred Haines nach dem Erfolgsroman von Nobelpreisträger Hermann Hesse. Erzählt wird die Geschichte des innerlich zerrissenen Intellektuellen Harry Haller (Max von Sydow), der sein einsames Steppenwolfdasein und seine Distanz zum Leben nicht mehr erträgt und beschließt, sich das Leben zu nehmen. Als er auf die Prostituierte Hermine trifft, beginnt er durch sie eine neue Seite des Lebens kennenzulernen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at