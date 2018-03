ORF-Fernsehen im Jahr 2013: 34,2 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - 34,2 Prozent Marktanteil erreichte das ORF-Fernsehen in den ersten drei Quartalen im Jahr 2013. Im September 2013 nutzten die Angebote des ORF-Fernsehens pro Tag durchschnittlich 3,383 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 1,848 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 10,8 Prozent Marktanteil, ORF 2 auf 2,679 Millionen und auf 23,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag der Marktanteil im September bei 33,8 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF im September 40,0 Prozent Marktanteil.

Digitalisierungsgrad weiter angestiegen

Auch im September 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld weiter verschärft: Mittlerweile leben 80 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum September 2012 einem Anstieg um einen weiteren Prozentpunkt. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 139 Sender (davon 98 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 100 Sender (davon 77 deutschsprachige).

36,8 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 36,8 Prozent Marktanteil pro Tag.

19,7 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk, neuer Rekord mit 17,6 Millionen für die ORF-TVthek

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden im September 2013, vor allem aufgrund der vom Publikum besonders intensiv abgerufenen Sendungen zur Nationalratswahl, sehr stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 19,7 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 17,6 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at), was neuen TVthek-Rekord bedeutet.

Topreichweiten im September 2013

Neben vier Sendungen vom Wahlsonntag finden sich weiters ausschließlich ORF-Eigenproduktionen aus den Bereichen Politik, Sport, Film und Show in den Reichweiten-Top-10.

"Wahl 13: Zeit im Bild" (29. September)

1,678 Millionen Zuschauer, 59 Prozent Marktanteil

"Bundesland heute" (29. September)

1,654 Millionen Zuschauer, 63 Prozent Marktanteil

"Wahl 13: Berichte der Landesstudios" (29. September)

1,451 Millionen Zuschauer, 61 Prozent Marktanteil

"Wahl 13: Hochrechnung" (29. September)

1,397 Millionen Zuschauer, 64 Prozent Marktanteil

"ZiB 2" (17. September)

1,068 Millionen Zuschauer, 46 Prozent Marktanteil

WM-Qualifikation Österreich - Irland, 2. Hz. (10. September)

1,025 Millionen Zuschauer, 44 Prozent Marktanteil

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" (30. September)

983.000 Zuschauer, 35 Prozent Marktanteil

"Tatort: Angezählt" (15. September)

867.000 Zuschauer, 31 Prozent Marktanteil

"Wahl 13: Diskussion der Spitzenvertreter" (29. September)

846.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"TV-Konfrontation Spindelegger - Strache" (9. September)

845.000 Zuschauer, 30 Prozent Marktanteil

Wahl 13: TV-Konfrontationen, "ZiB 2", "im ZENTRUM" etc. im ORF mit Topwerten

Das Publikumsinteresse im Vorfeld und am Wahltag war enorm: Bis zu 1,101 Millionen sahen die "Wahl 13"-Konfrontationen bei durchschnittlich bis zu 31 Prozent Marktanteil. Erfreulich hoch auch das Interesse bei den jungen Zuschauern (E-49 und E-29 Jahre) mit bis zu 26 bzw. 25 Prozent Marktanteil. Ebenfalls hervorragend genutzt -die daran anschließenden "ZiB 2"-Ausgaben mit bis zu 1,068 Millionen Zuschauern. Im Schnitt bis zu 357.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen die drei "im ZENTRUM spezial"-Ausgaben zur Wahl, bis zu 666.000 die insgesamt sechs "Report spezial". Jenen von gestern (30. September) mit der Analyse der Nationalratswahl sahen im Schnitt 672.000.

"Die Wahlfahrt" - kultig und erfolgreich

Neben den "Wahl 13"-TV-Konfrontationen wohl das Gesprächsthema der Vorwahlzeit - Hanno Settele, sein 70er-Jahre-Mercedes und die drei "Wahlfahrten" mit den Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien. "Die Wahlfahrt" wurde nicht nur hochgelobt, sondern erreichte mit bis zu 338.000 und vorwiegend jungen Zuschauern (im Schnitt 24 bzw. 21 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre) Topwerte. Insgesamt erreichte das vom ORF-eins-Info-Team völlig neu entwickelte TV-Wahlkampf-Format mit allen drei Ausgaben 1,030 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das sind 14 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Bis zu 1,8 Millionen sahen Wahlsonntag

Am Wahlsonntag verfolgten bis zu 1,784 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (Runde der Spitzenkandidaten im Rahmen der "Zeit im Bild") die ORF-Wahlberichterstattung. Bereits um 16.00 Uhr waren im Schnitt 587.000 Zuschauer via ORF 2 mit dabei. Die erste Hochrechnung um 17.00 Uhr sahen bis zu 1,513 Millionen (im Schnitt: 1,397 Millionen bei 64 Prozent Marktanteil, 60 Prozent Marktanteil bei E-49 Jahre). "Wahl 13 - Das Ergebnis" erreichte um 19.00 Uhr im Schnitt 1,629 Millionen bei 63 Prozent Marktanteil. "Bundesland heute" (1,654 Millionen) erreichte ebenfalls einen Topwert. Ingrid Thurnhers "Diskussion der Spitzenvertreter" sahen im Schnitt 846.000 Zuschauer bei 28 Prozent Marktanteil, die "ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf erreichte durchschnittlich 839.000 bei 36 Prozent Marktanteil, der "Runde Tisch" mit Lou Lorenz-Dittlbacher 500.000 bei 31 Prozent Marktanteil. Insgesamt informierten sich damit am Wahlsonntag 3,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) im ORF-Fernsehen, das sind 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Großes Publikumsinteresse an der "Großen Chance"

Bis zu 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die dritte Folge der aktuellen Staffel der "Großen Chance" am 27. September nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren 623.000 (26 Prozent Marktanteil) bei der Show dabei. Besonders groß war das Interesse einmal mehr beim jungen Publikum. Bei den 12-bis 49-Jähringen erreichte die Castingshow einen Marktanteil von 39 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen waren es sogar 45 Prozent. Beim weiblichen Publikum (12 bis 29) kam die Show sogar auf einen Marktanteil von 51 Prozent - das ist der beste Wert für eine Castingfolge seit Sendungsstart. Mit 774.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 27 Prozent Marktanteil startete die "Millionenshow" erfolgreich aus der Sommerpause.

Rekord für Austro-"Tatort"

Zum siebenten Mal gingen sie gemeinsam auf Spurensuche - und bis zu 893.000 Seherinnen und Seher folgten ihnen an einen brandneuen "Tatort". Durchschnittlich waren 867.000 Zuseher dabei, als Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am 15. September die Ermittlungen zu ihrem Fall "Angezählt" aufgenommen haben. Mit einem Marktanteil von 31 Prozent erzielte der Derflinger-Krimi den besten Wert seit August 2011 (ORF-Premiere des Mitterer-"Tatort: Lohn der Arbeit"). Doch nicht nur in den heimischen Wohnzimmern war der "Tatort" ein voller Erfolg: Mit 9,43 Millionen Seherinnen und Sehern ging das Austro-Ermittlerduo auch in Deutschland auf Spurensuche. Mit einem Marktanteil von 27,5 Prozent konnte der Tagessieg im Primetimevergleich beim Gesamtpublikum (ab drei Jahren) erzielt werden. Und mit 21,7 Prozent war der neue Fall auch beim jungen Publikum (14- bis 49-Jährige) äußerst erfolgreich.

Starkes Ende für "Liebesg'schichten und Heiratssachen"

Mit Topwerten ging die 17. Staffel von Elizabeth T. Spiras Erfolgsproduktion "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im September zu Ende. Mit bis zu 1,028 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (durchschnittlich 983.000) bei 35 Prozent Reichweite war die Bilanzfolge am 30. September die meistgesehene der aktuellen Staffel.

"Under the Dome" ein Hit bei jungen Zuschauern

"Under the Dome" versammelte sich im September ein großer Teil des vor allem jungen ORF-Publikums. Die bisher ausgestrahlten elf Folgen der von Steven Spielberg produzierten Stephen-King-Verfilmung sahen im Schnitt 375.000 Fans des gepflegten Suspense bei 16 Prozent Marktanteil (je 24 Prozent in den jungen Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre). Den Topwert erreichte eine Folge vom 4. September mit 488.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ein narrisch guater Musik-Monat

Gern gesehen wurden im September auch die zahlreichen musikalischen Highlights wie etwa der "Musikantenstadl" aus Tulln am 14. September (629.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 27 Prozent Marktanteil), die "Starnacht aus der Wachau" am 21. September (564.000 bei 23 Prozent Marktanteil) bzw. die Schmähs von "Narrisch guater Sommer" am 7. September mit 533.000 Zuschauern bei 24 Prozent Marktanteil. Apropos Schmäh: Im "Sommerkabarett" schaffte das Quartett Hader, Niavarani, Stipsits und Rubey am 3. September mit 387.000 Zuschauern bei 22 Prozent Marktanteil den Topwert seit 2011.

Guter Start für "VERA - bei ..."

Neu und auf Anhieb erfolgreich, so präsentierte sich "VERA - bei ...". Zum Auftakt am 21. September stattete Vera Russwurm André Rieu einen Besuch ab, 304.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 18 Prozent Marktanteil nahmen die Einladung ebenfalls an.

Rekord auch für das Nationalteam

Nicht nur das Wiener Ernst-Happel-Stadion war am 10. September restlos ausverkauft, die ORF-Übertragung vom WM-Qualifikationsspiel Österreich - Irland war ein ebensolcher Schlager: Bis zu 1,204 Millionen waren via ORF eins live dabei. Im Schnitt erreichte die zweite Halbzeit 1,025 Millionen bei 44 Prozent Marktanteil bzw. 47 Prozent und 49 Prozent in den Zielgruppen E-49 und E-29 Jahre.

Vor allem die männlichen Fußballfans ließen sich den 1:0-Sieg Österreichs nicht entgehen: In der Zielgruppe Männer 12+ war das Spiel mit 58 Prozent Marktanteil das meistgesehene WM-Qualifikationsspiel seit 2004. Bei den Männern bis 29 bzw. bis 49 geht der Rekordwert sogar noch weiter: Mit 68 Prozent (Männer -29) bzw. 61 Prozent Marktanteil (Männer -49) hatte nur das WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei im Jahr 2001 höhere Werte in diesen Zielgruppen.

