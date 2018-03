Vatikanbank IOR veröffentlicht erstmals Jahresbericht

Gewinn von 86 Millionen Euro, allerdings starkes Risiko-Engagement im Umfang von 1,8 Millarden Euro in den Rettungsschirm-Staaten

Vatikanstadt, 01.10.13 (KAP) Die Vatikanbank IOR hat erstmals in einem Jahresbericht öffentlich Rechenschaft über ihre Geschäftstätigkeit gegeben. Nach dem am Dienstag auf der Internetseite des "Istituto per le opere di Religione" (www.ior.va) publizierten Bericht hat das IOR im Jahr 2012 einen Gewinn von 86,6 Millionen Euro erwirtschaftet.

Das Finanzinstitut verwaltet Kundeneinlagen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro und investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Staatsanleihen europäischer Länder. Mit 1,8 Milliarden Euro ist das IOR in den stark verschuldeten Eurostaaten ("PIIGS") exponiert, allerdings wurden keine griechischen Titel besorgt.

Mit rund 50 Prozent bilden Ordensgemeinschaften die größte Kundengruppe des IOR. Es folgen Einrichtungen und Botschaften des Heiligen Stuhls mit rund 15 Prozent, sowie Kardinäle, Bischöfe und weitere Geistliche mit 13 Prozent. Das IOR war wegen angeblicher schwarzer Konten und Geldwäsche immer wieder in die Schlagzeilen geraten.

