FP-Schock: Horrende Arbeitslosigkeit belegt das Scheitern von Rot-Grün!

Neuer, unrühmlicher Rekord: 14,1 Prozent mehr Wienerinnen und Wiener auf Job-Suche

Wien (OTS/fpd) - 88.978 Menschen im September offiziell arbeitslos, 30.326 in Schulungen versteckt - die rot-grüne Verlierer-Koalition setzt ihre völlig verfehlte Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik unbeirrt fort. "Im Vergleich zum September des Vorjahrs bedeutet das einen erneuten Anstieg um insgesamt 14,1 Prozent, bei den Schulungen sogar um 20,7 Prozent", erklärt Wiens FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock. Für ihn belegt die desaströse Statistik nur einmal mehr das Scheitern von Rot-Grün: "Für Miss- und Freunderlwirtschaft, Skandale und Fehl-Spekulationen ist offenbar immer genug Geld da, aber bei den beschäftigungswirksamen Investitionen wird gekürzt. Hinzu kommt noch eine Massenzustrom von Ausländern in unseren Arbeitsmarkt und ein extrem wirtschaftsfeindliches Klima in Wien. Dafür ist ganz klar Rot-Grün verantwortlich."

Schocks Forderungen: "Schluss mit der Belastungslawine, mit der die Wiener Unternehmen abgezockt werden! Dafür brauchen wir ein Sonderinvestitionsprogramm der Stadt und ein Hilfspaket für die Wiener Wirtschaft! Nur durch eine anziehende Konjunktur können nachhaltig Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden!" (Schluss)

