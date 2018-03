VP-Aichinger: 2013 droht ein neuer Arbeitslosenrekord in Wien

Wien (OTS) - "Die Arbeitslosenquote in Wien wird heuer erstmals über 10% liegen, das ist der höchste Wert in der Geschichte der Bundeshauptstadt. Auch die massive Erhöhung der Schulungsteilnehmer in den letzten Monaten und Jahren, die in der Statistik nicht mehr als Arbeitslose aufscheinen, wird daran nichts ändern", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in einer knappen Reaktion auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten.

Fritz Aichinger: "Vizebürgermeisterin Renate Brauner hat letzte Woche im Gemeinderat noch erklärt, wie effizient die Arbeitsmarktmittel in Wien eingesetzt und wie gut die Herausforderungen bewältigt werden. Angesichts dieser katastrophalen Bilanz muss einmal mehr die Frage gestellt werden, ob Rot-Grün die richtigen Schwerpunkte setzt. Die Ausrede, dass eigentlich die Bundesregierung zuständig ist, hilft keinem einzigen Arbeitslosen in Wien."

