ÖAW "New Frontiers Research Infrastructure" Programm ausgeschrieben: 3 Millionen Euro für Spitzen-Forschungsinfrastruktur

ÖAW-Präsident Zeilinger und Wissenschafts- und Forschungsminister Töchterle betonen Stärkung und Erneuerung der Forschungsinfrastruktur der ÖAW

Wien (OTS) - Mit der heute eröffneten Ausschreibung des neuen "New Frontiers Research Infrastructure"-Programms (NFRI) sollen hochinnovative Projekte zur Stärkung der infrastrukturellen Situation der Forschungseinrichtungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gefördert werden. Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle und ÖAW-Präsident Anton Zeilinger betonen den innovativen Charakter des neuen Programms und die Wichtigkeit dieser Initiative für die nachhaltige Stärkung des Forschungsportfolios der ÖAW und der Attraktivität Österreichs als Forschungsstandort. Die Ausschreibung wird durch Mittel der österreichischen Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung ermöglicht. Insgesamt stehen drei Millionen Euro zur Verfügung, die im Rahmen einer ÖAW-internen Ausschreibung kompetitiv vergeben werden.

"Eine gute Infrastruktur ist Schlüssel und Basis für hochqualitative Forschung", betont Minister Töchterle. "Mit dem New Frontiers Research Infrastructure-Programm erhöht die Akademie nicht nur ihre internationale Attraktivität, sie vergibt die Mittel auch ein weiteres Mal wettbewerbs- und exzellenzorientiert. Dadurch stärkt sie die hochqualitative Arbeit der herausragenden ÖAW-Forscherinnen und Forscher."

"Das New Frontiers Research Infrastructure Programm stellt eine zentrale unterstützende Maßnahme zur Förderung der Profilentwicklung der Grundlagenforschung in Österreich dar. Im Rahmen der vielfältigen Kooperation von ÖAW-Forschungseinrichtungen mit Universitäten wird es die Attraktivität des österreichischen Forschungsraums insgesamt erhöhen", unterstreicht ÖAW-Präsident Anton Zeilinger.

Das neue New Frontiers Research Infrastructure Programm ergänzt das vor kurzem zum zweiten Mal ausgeschriebene ÖAW New Frontiers Programm, das besonders begabten jungen Wissenschaftler(inne)n zeitlich befristet die Möglichkeit zur selbständigen themenoffenen Forschung bietet. NFRI fördert schwerpunktbezogene Infrastrukturinvestitionen an den Forschungseinrichtungen der ÖAW. International ausgezeichneten Wissenschaftler(inne)n eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, am Forschungsstandort Österreich höchst kompetitive Forschungsinfrastruktur vorzufinden. Das Budget für ein New Frontiers Research Infrastructure Projekt beträgt zwischen 0,2 und 1,0 Millionen Euro.

Link zur Ausschreibung: www.oeaw.ac.at/nfri

