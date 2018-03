ORF SPORT + mit den Highlights von der GTM Trophy 2013 und vom MotoGP-Rennen von San Marino und Riviera di Rimini

Am 2. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 2. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der GTM Trophy 2013 um 20.15 Uhr, vom MotoGP-Rennen von San Marino und Riviera di Rimini um 20.30 Uhr und von der ITU World Triathlon Series in London um 21.25 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Handball, Snowboard, Tanzen, Eishockey und Pferdesport um 22.45 Uhr.

Zum bereits 16. Mal fand vom 27. bis zum 29. September beim Stanglwirt in Going in Ellmau am Wilden Kaiser mit der GTM Trophy, der Golf & Tennis Mannschafts-Trophy, eine der größten Förderinitiativen des heimischen Sports statt. Auch heuer waren neben den sportlichen die Side Events wie die legendäre Oldtimer Rallye Challenge, der rustikale Abend auf der Wochenbrunner Alm sowie die Abendgala mit ihrer einzigartigen Sportlershow in der umgebauten Reithalle des Stanglwirts die Highlights dieses geselligen exklusiven Wochenendes. 1997 wurde die GTM Trophy ins Leben gerufen. Was damals als Golf- und Tennis-Mannschaftswettbewerb im kleinen Rahmen begann, entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einer der bedeutendsten Sport-Förderinitiativen des Landes. Die Bilanz aus 15 Jahren GTM Trophy kann sich sehen lassen: Seit 1997 konnte die sagenhafte Summe von 1.001.000 Euro an Fördermitteln an die Österreichische Sporthilfe, den österreichischen Ski-Nachwuchs sowie die Franz-Beckenbauer-Stiftung für notleidende Menschen ausgeschüttet werden.

Jorge Lorenzo besiegelte in Misano seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge. Der Weltmeister, der vom Start weg die Führung übernahm, kontrollierte das Tempo, während Tabellenführer Marc Márquez Teamkollege Dani Pedrosa im Kampf um den zweiten Platz schlug. Der Misano World Circuit Marco Simoncelli lieferte ein weiteres glorreiches Ergebnis für Lorenzo, der jetzt das dritte Jahr in Folge auf der Strecke an der Adriaküste triumphieren konnte. Der Sieg, der 49. seiner Karriere und der 28. in der Königsklasse, bedeutet auch, dass der Mallorquiner beide italienische Läufe im Kalender in drei aufeinanderfolgenden Jahren für sich entscheiden konnte.

