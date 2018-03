Auftakt der Woche der europäischen Kulturinstitute vom 30.09. bis 06.10.13

Vorstellung der Ergebnisse des Schülerwettbewerbs

Wien (OTS) - Heute fand im französischen Kulturinstitut in Wien die Auftaktveranstaltung der Woche der europäischen Kulturinstitute statt. In seiner Grußadresse würdigte Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich die Bedeutung der Vielfalt der Kulturen und des kulturellen Austausches für die Europäische Union. "Die vielfältigen Überlegungen, die die Schülerinnen und Schüler zur Aufgabenstellung "Europäische Orte in Wien" angestellt haben, zeigen das Interesse und die Bedeutung des interkulturellen Dialogs", sagte Kühnel.

Die Woche der europäischen Kulturinstitute dauert noch bis zum 06. Oktober und stellt europäische Literatur in Wiener Kaffeehäusern, nachhaltige europäische Spuren in der Stadt und einen Schülerwettbewerb in den Mittelpunkt der Aktivitäten. Veranstalter ist das Netzwerk europäischer Kulturinstitute (EUNIC Cluster Wien), in Kooperation mit der Fachgruppe Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien und der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. (siehe auch OTS0031 vom 2013-09-17)

