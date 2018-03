Auctionata und US-Antiquitätenmarktplatz Nr. 1 Ruby Lane kooperieren: Globale Live-Auktionen für Antiquitäten und Vintage Sammlerstücke

Berlin, New York, San Francisco (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Ruby Lane erschließt durch Kooperation neuen Vertriebskanal echter Live-Auktionen; Auctionata macht nächsten bedeutenden Schritt auf dem US-amerikanischen Markt

- Pilotauktion am 6. Dezember mit seltenen und bedeutenden Americana-Stücken wie Zirkus-Figuren aus emailliertem Silber von Tiffany & Co., einem exquisiten Thurn & Taxis Mandolinen-Anhänger und einer Favrile Lampe der Tiffany Studios

Das online Kunst- und Auktionshaus Auctionata und der angesehene US-amerikanische Online-Marktplatz für Antiquitäten, Vintage-Sammlerstücke und Schmuck Ruby Lane schließen sich zusammen, um die Möglichkeit, über das Internet in echten Auktionen Kunst und Antiquitäten zu verkaufen und zu kaufen, einem noch breiteren globalen Publikum bieten zu können. Am 6. Dezember, rechtzeitig zu den Weihnachtseinkäufen, wird die Ruby Lane Pilotauktion "100 Antiquitäten und Raritäten" live im Internet stattfinden, regelmäßige Auktionen in Form einer Auktionsserie sind geplant. Somit steht den Ruby Lane Händlern ein neuer Vertriebskanal offen, Käufer profitieren von einer großen Auswahl bedeutender Objekte in spannenden Live-Auktionen.

Auctionata ist der Erfinder der Internet-Live-Auktion. Das Berliner Start-up bietet erstmals online das gesamte Spektrum eines Kunst- und Auktionshauses von der Expertenschätzung von Kunst, Antiquitäten und Sammlerstücken bis hin zu einzigartigen verzögerungsfreien Live-Auktionen in HDTV-Qualität. Mit 250 Spezialisten, die alle zum Verkauf stehenden Objekte schätzen und auf Echtheit prüfen, verfügt Auctionata über das weltweit größte unabhängige Expertennetzwerk. Durch sein breites Angebot erreicht das Unternehmen Millionen privater Verkäufer, Sammler und Händler, die eine Alternative zum regionalen, stark fragmentierten traditionellen Auktionsmarkt suchen. Auctionata führt wöchentlich globale Online-Auktionen durch, deren Objekte wertmäßig im dreistelligen bis Millionenbereich liegen. Vor kurzem brach Auctionata mit dem Verkauf des Aquarells Liegende Frau von Egon Schiele für EUR 1,827 Mio. den bisher bestehenden Rekord für ein online versteigertes Werk der bildenden Kunst.

Ruby Lane verzeichnet kurz nach seinem 15jährigen Firmenjubiläum 2.500 geprüfte Verkäufer, eine Angebotsbreite von über 510.000 antiken Sammler- und Schmuckstücken und monatliche Besucherzahlen von 1,5 Mio. Unique Visitors. Stark verankert in der Gemeinschaft der Liebhaber von Antiquitäten und Vintage-Sammlerstücken, hat Ruby Lane den Vertrieb dieser Objekte in den expandierenden Internet-Marktplatz integriert. Die hervorragende Reputation von Ruby Lane beruht auf der geprüften Händlerschaft und dem ausgezeichneten Kundenservice. In diesem Jahr wurde Ruby Lane von der unabhängigen Handelspublikation für Onlinehändler eCommerceBytes.com im Rahmen ihrer Verkäufer-Marktplatz-Rankings als die Nr. 1 in den Bereichen Kundenservice und Verkäuferkommunikation ausgezeichnet.

Am 6. Dezember 2013 werden Auctionata und Ruby Lane erstmals in einer großen gemeinsamen Online-Auktion antike Objekte und Vintage-Sammlerstücke einem internationalen Publikum anbieten. Victor Wiener, weltweit renommierter Kunsthistoriker, Gutachter und passionierter Sammler, der der Appraisers Association of America 21 Jahre lang vorstand, wird neben Auktionator Fabian Markus als Experte im Studio die Objekte erläutern und Fragen live beantworten. Die Versteigerung umfasst bedeutende Americana-Objekte wie Zirkus-Figuren aus emailliertem Silber von Tiffany & Co., einen exquisiten Thurn & Taxis Mandolinen-Anhänger und eine Favrile Lampe der Tiffany Studios. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Ruby Lane schaffen wir praktisch einen weiteren Verkaufskanal. Mit unserer wegweisenden Live-Auktionstechnologie und Ruby Lanes fantastischem Marktplatz bieten wir Interessierten in aller Welt einfach, schnell und sicher Zugang zu einzigartigen und begehrten Stücken", so Alexander Zacke, CEO von Auctionata.

"Wir freuen uns sehr, mit Auctionata zusammenzuarbeiten, um unseren Verkäufern und Käufern einen weiteren spannenden Eintritt in die Online-Welt der Antiquitäten, des Schmucks und der Vintage-Sammlerstücke zu bieten", sagt Tom Johnson, Gründer und CEO von Ruby Lane.

Über Auctionata

Als Pionier im internationalen Auktionswesen bietet Auctionata die gesamte Bandbreite eines Kunst- und Auktionshauses ausschließlich über das Internet. Der 100% online-basierte Service reicht von der Bewertung und Schätzung wertvoller Objekte über deren Echtheitsprüfung bis hin zum Verkauf und der Abwicklung sämtlicher damit verbundener logistischer Aufgaben. Die Allianz mit Ruby Lane ist für Auctionata die zweite von mehreren geplanten internationalen Partnerschaften. Bereits im Mai 2013 hat das Unternehmen eine Kooperation mit dem weltweit führenden Marktplatz für Luxus- und Sammleruhren Chrono24 bekanntgegeben. Die Vision des Berliner Start-ups ist es, den Kunstmarkt über das Internet für jedermann zu öffnen und die Spannung aus dem Auktionssaal live und in HD auf die Computer, Tablets und mobilen Endgeräte von Bietern in aller Welt zu bringen.

Über Ruby Lane

Ruby Lane ist ein Online-Marktplatz, der über 2.500 individuelle Shops mit insgesamt über 510.000 Objekten bietet. Als die Premium Shopping-Destination für Antiquitäten und Kunst, Vintageobjekte, Sammlerstücke und Schmuck bringt Ruby Lane Käufer und Verkäufer auf einer den neuesten Standards entsprechenden Website zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, wurde 1998 gegründet. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.rubylane.com.

