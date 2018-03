"Wetten, dass ..?" am 5. Oktober live aus Bremen

Mit Cher, Harrison Ford, Sylvester Stallone und Helene Fischer

Wien (OTS) - Stars Hits und spannende Wetten - am Samstag, dem 5. Oktober 2013, eröffnet Markus Lanz live um 20.15 Uhr in ORF eins die neue "Wetten, dass ..?"-Saison. In Bremen begrüßt er einmal mehr zahlreiche Stars und Publikumslieblinge: Auf der Wettcouch nehmen Ruth Maria Kubitschek, Matthias Schweighöfer, Anja Kling, Harrison Ford und Sylvester Stallone Platz. Im Showprogramm sorgen diesmal Cher, Helene Fischer, John Newman sowie das Ensemble des Musicals "Rocky" für beste Unterhaltung. Für die Außenwette schaltet Markus in der aktuellen Show nach Kaltern in Südtirol.

Stars auf der Wettcouch ...

50 Jahre trennen Ruth Maria Kubitschek und Matthias Schweighöfer. Und dennoch sind sie ein eingespieltes Team. Als Gast von Markus Lanz werden sie bei "Wetten, dass ..?" über ihren gemeinsamen Kinofilm "Frau Ella" sprechen. Außerdem begrüßt Markus Lanz die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Anja Kling sowie die Hollywood-Legenden Harrison Ford und Sylvester Stallone.

... und im Showprogramm

Auf der Bühne feiert Weltstar Cher, die seit sechs Jahrzehnten in jeder Dekade einen Nummer-1-Hit in den Charts hatte, ihr großes musikalisches Comeback. Bei "Wetten, dass ..?" wird sie ihren brandneuen Song "I Hope You Find It" performen. Helene Fischer, erfolgreichste deutschsprachige Musikerin, präsentiert ihren Song "Fehlerfrei". Außerdem können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den britischen Shootingstar John Newman freuen, dessen Erfolgstitel "Love Me Again" international die Charts stürmt. "Rocky" ist das erste in Deutschland entwickelte Musical, das es auf den New Yorker Broadway schafft. Im Frühjahr 2014 wird die Show im traditionsreichen Winter Garden Theater in New York Premiere feiern. Zuvor gibt es eine Kostprobe auf der "Wetten, dass ..?"-Showbühne.

