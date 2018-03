Haimbuchner zu Arbeitslosenrekord: "Neue Bundesregierung muss rasch gegensteuern!"

Landesregierung muss für Senkung der arbeitsmarktfeindlichen Energiepreise sorgen

Linz (OTS) - Oberösterreich hat einen Anstieg der Arbeitslosen um 4.790 auf 29.599 Personen zu verzeichnen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 19,3 Prozent. Die Anzahl der Schulungsteilnehmer ist ebenfalls gestiegen. 11,6 Prozent Plus sind hier zu verzeichnen. "Dieses neue Rekordniveau erfordert ein rasches Gegensteuern der neuen Bundesregierung", fordert der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner angesichts der heute veröffentlichen Arbeitsmarktdaten für September 2013. "Oberösterreich verzeichnet demnach österreichweit den stärksten Zuwachs an Menschen ohne Beschäftigung." ***

Haimbuchner präzisiert die notwendigen Maßnahmen: "Vordringlichste Aufgabe einer neuen Bundesregierung ist die Schaffung von Rahmbedingungen, die Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen." Dazu notwendig seien eine umfassende Steuerreform, eine Senkung der Lohnnebenkosten sowie ein Abbau der Bürokratie. "Werden alle Einkommensschichten entlastet und es bleibt mehr Netto vom Brutto, dann steigen die Ausgaben für den Konsum, die Wirtschaft würde wieder stärker wachsen und somit Arbeitsplätze schaffen", sieht Haimbuchner in einer wachstumsorientierten Politik den Schlüssel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Aber auch die Landespolitik sei gefordert. "Als Eigentümervertreter des Landesenergieversorgers Energie AG muss endlich gegen die hohen Spritpreise vorgegangen werden. Sie sind nicht nur arbeitsmarkt- und wirtschaftsfeindlich, sie belasten zudem enorm jene Haushalte mit Personen ohne Beschäftigung", erinnerte der FP-Landeschef daran, dass Oberösterreich nach wie vor der Spitzenreiter bei den Energiepreisen ist. "Und das obwohl die Großhandelspreise seit Jahren im Sinken begriffen sind und andere Energie-Unternehmen längst die Preissenkungen an ihre Kunden weitergeben", erneuert Haimbuchner abschließend die Forderung der FP, "dass die Energie AG endlich ihre Preispolitik im Interesse des Industriestandortes Oberösterreich und ihrer Menschen korrigiert." (schluss) bt

