IV zu Arbeitsmarkt: Österreich braucht mutige Veränderungen

IV-GS Neumayer: Anhaltend schwierige Arbeitsmarktlage - Strukturreformen zur Förderung von Beschäftigung - moderne Arbeitszeitmodelle und Senkung der Arbeitszusatzkosten nötig

Wien (OTS/PdI) - "Zwar entwickelt sich die Zahl der unselbständig Beschäftigten leicht positiv (+0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat), zeitgleich nimmt die Zahl der Arbeitslosen in Österreich auch im September weiter zu und beträgt nach Eurostat 4,9 Prozent. Aktive Zukunftsgestaltung und eine höhere Geschwindigkeit bei dringend notwendigen strukturellen Veränderungen sind zur Stärkung des Industrie- und Arbeitsstandortes Österreich jetzt anzugehen", unterstrich der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, angesichts der heute, Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten. "Die in Österreich besonders hohe Steuer- und Abgabenlast wirkt wachstumshemmend und setzt negative Anreize für die aktive und legale Teilnahme am Wertschöpfungsprozess. Angesichts der anhaltend steigenden Arbeitslosenzahlen müssen alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, den Arbeitsmarkt anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Österreichs zu steigern. Die Wahlergebnisse sollten von allen politischen Akteuren als Aufforderung zu mutigem, raschem und nachhaltigem Handeln verstanden werden. Die Zeit für weitere Lippenbekenntnisse und eine Fortschreibung des Stillstandes ist vorbei, denn die Menschen wollen endlich Taten sehen", betonte Neumayer.

"Die Wirtschaft braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen. Um vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, die Betriebe benötigen die entsprechenden Gestaltungsspielräume", so der IV-Generalsekretär. "Es bedarf dringend eines geeigneten Rahmens für moderne Arbeitszeitmodelle in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt. Dabei geht es nicht darum, in Summe länger zu arbeiten, sondern um eine sachgerechtere Verteilung der Normalarbeitszeit, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen gleichermaßen Vorteile bringt", betonte der IV-Generalsekretär. Neben einer substanziellen Senkung der Arbeitszusatzkosten, etwa im Bereich der Unfallversicherung gilt es auch die Reformschritte im Pensionssystem weiter voranzutreiben. "Österreich weist im europäischen Vergleich dank einer starken und exportorientierten Industrie nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Die Industrie als Motor für Wachstum und Beschäftigung steht der Politik als Partner bei der notwendigen Gestaltung eines modernen Industrie- und Arbeitsstandortes gerne zur Verfügung", so Neumayer.

