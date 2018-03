Aviso: Minister Töchterle und FWF-Vizepräsidentin Mannhalter besuchen KLIF-Projekt - Fototermin

Dritte Ausschreibungsrunde des FWF-Programms zur Förderung Klinischer Forschung abgeschlossen

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle und die Vizepräsidentin des Wissenschaftsfonds FWF, Christine Mannhalter, besuchen anlässlich des Abschlusses des dritten KLIF-Calls (FWF-Programm zur Förderung Klinischer Forschung) das bereits erfolgreich laufende KLIF-Projekt von Dr. Wolfgang Bogner (KLI61 7 Tesla MR Spektroskopie in diffus infiltrierenden Gliomen) an der Medizinischen Universität Wien. Wolfgang Bogner arbeitet am Exzellenzzentrum Hochfeld-Magnetresonanz an der Universitätsklinik für Radiodiagnostik.

Anlässlich dieses Besuchs werden die Ergebnisse der dritten KLIF-Ausschreibungsrunde präsentiert.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen.

Datum: 3. Oktober 2013, 11:00 Uhr

Ort: Exzellenzzentrum Hochfeld-Magnetresonanz, Medizinische Universität Wien, Lazarettgasse 14, 1090 Wien (rechts auf Höhe der Auffahrtrampe Lazarettgasse gelegen, siehe Link zum Lageplan).

Lageplan:

http://www.meduniwien.ac.at/hochfeld-mr/de/page/page_28.html

