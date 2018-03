FPÖ-Mölzer: Erdogans "Demokratiepaket" ist Islamisierungspaket

Aufhebung des Kopftuchverbots für Frauen im Staatsdienst bedeutet Ende des Laizismus in der Türkei - Diskriminierung der Kurden wird bleiben

Wien (OTS) - Die vom türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan angekündigten Reformen seien kein "Demokratiepaket", sondern ein Islamisierungspaket, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Wenn das Kopftuchverbot für Frauen im Staatsdienst fallen soll, bedeutet das nichts anderes, als dass der Grundsatz der Trennung von Staat und Religion ausgehöhlt wird. De facto ist das das Ende des Laizismus in der Türkei", betonte Mölzer.

Auch die geplante Ausweitung der Minderheitenrechte sei, so der freiheitliche EU-Mandatar, nicht viel mehr als Kosmetik. "Kurdisch als Unterrichtssprache nur in privaten Schulen zu erlauben, ist zuwenig. Um von einem Demokratiepaket sprechen zu können, muss Kurdisch auch in den staatlichen Schulen Unterrichtssprache werden. Außerdem müssen Erdogans Worten auch Taten folgen: So muss etwa die Verfolgung kurdischer Politiker unter fadenscheinigen Gründen ein Ende haben", hielt Mölzer fest.

Die Europäische Union dürfe sich deshalb von Erdogans nicht in die Irre führen lassen, warnte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Trotz des angekündigten Demokratiepaktes wird sich an der Diskriminierung ethnischer und religiöser Minderheiten durch den türkischen Staat nichts ändern. Ebenso wird die Islamisierung der Türkei weiter voranschreiten, weshalb die Beitrittsverhandlungen mit Ankara abzubrechen sind", schloss Mölzer.

