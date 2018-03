Europäischer Tag der Stiftungen: Österreich Schlusslicht bei gemeinnützigen Stiftungen!

Fundraising Verband fordert Anreize für gemeinnütziges Engagement von Stiftungen in Österreich. Fundraising Verband fordert Anreize für gemeinnütziges Engagement von Stiftungen in Österreich.

Wien (OTS) - Während in anderen EU-Ländern immer mehr Wohlhabende sich über gemeinnützige Stiftungen für die Gesellschaft engagieren, verhindert der Gesetzgeber in Österreich ein solches Engagement. Diese Bilanz zieht der Fundraising Verband Austria anlässlich des heutigen europäischen Tages der Stiftungen. Die künftige neue Regierung sei gefragt, umgehend die rechtliche Basis zu verbessern und steuerliche Anreize für gemeinnütziges Engagement von Stiftungen zu schaffen. Immerhin könnten auf diese Weise 1 Milliarde Euro in den gemeinnützigen Sektor fließen.

Heute, am 1. Oktober, findet der erste europäische Tag der Stiftungen statt. An diesem vom "Donors and Foundations Networks in Europe" (DAFNE) lancierten Tag präsentieren sich europaweit 6.000 Stiftungen. Damit soll der Stiftungssektor in Europa sichtbar gemacht und für die Idee des Stiftens geworben werden.

Finanzieren europaweit 110.000 Stiftungen gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit einer Summe von 83 bis 150 Mrd. Euro, spielen Stiftungen hierzulande eine Nebenrolle in der Finanzierung des dritten Sektors. So fließen jährlich bescheidene 20 bis 25 Mio. Euro in den gemeinnützigen Sektor. Im Vergleich dazu spendeten die Österreicher über die klassische Geldspende mit rund 500 Mio. Euro zuletzt ein Vielfaches davon. Aufgrund von attraktiven Rahmenbedingungen gehen in anderen europäischen Ländern nicht nur Millionenbeträge sondern Milliarden aus Stiftungen in den gemeinnützigen Sektor. Damit werden Organisationen massiv bei der Bewältigung der Zukunftsfragen in Bereichen wie der Forschung, Bildung oder Soziales unterstützt. In Deutschland werden rund 17 Mrd. Euro und in der Schweiz rund 1,5 Mrd. Euro an gemeinnützige Projekte ausgeschüttet.

Hoffnung 1 Milliarde jährlich

Zahlreiche österreichische Philanthropen haben aus diesem Grund inzwischen das Land verlassen und Stiftungen in der Schweiz und Deutschland errichtet. "Wären die gemeinnützigen Stiftungsausschüttungen in Österreich auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland und der Schweiz, würden jährlich rund 1 Milliarde Euro in die Bereiche Bildung, Forschung, Kultur, Soziales und Entwicklungshilfe fließen.", weist Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, daher auf die immensen Chancen hin.

Hochkarätige Expertenrunde mit Europaabgeordneter Regner diskutiert am 3.10. neues Europäisches Stiftungsrecht.

Der Wettbewerb um den besten Standort für Philanthropie hat längst begonnen. Geht es nach der Europäischen Kommission werden Stiftungen gemeinnützige Initiativen künftig leichter grenzüberschreitend unterstützen können. Welche Auswirkungen dieses neue Regelwerk auf die Gemeinnützigkeit und die österreichische Stiftungslandschaft hat, diskutiert eine hochkarätige Expertenrunde am Donnerstag den 3.10. -allen voran Europaabgeordnete Evelyn Regner. Details auf www.fundraising.at.

Rückfragen & Kontakt:

Auf www.fundraising.at steht im Pressebereich ein ausführliches Hintergrundpapier zur Verfügung.



Mag. Peter Steinmayer, Öffentlichkeitsarbeit

Mobil: 0676/6218290, presse @ fundraising.at