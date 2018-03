ÖGB-Achitz: Vor allem die Arbeitslosigkeit der Menschen ohne Bildungsabschluss steigt

Kurzfristig auf aktive Arbeitsmarktpolitik setzen, langfristig auf Bildung

Wien (OTS/ÖGB) - "Auch wenn Österreich wegen der aktiven Arbeitsmarktpolitik EU-weit am besten dasteht, dürfen wir nicht vergessen, dass 335.661 Menschen auf Arbeitssuche sind", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB, anlässlich der September-Arbeitsmarktdaten. Vor allem bei den Älteren ist die Situation dramatisch - und bei den am schlechtesten Ausgebildeten. "Langfristig muss die nächste Bundesregierung im Bildungssystem ansetzen, denn Menschen ohne Ausbildung haben es am schwersten, Arbeit zu finden", so Achitz. Die Hälfte des Gesamtanstiegs der Arbeitslosen ist auf Personen ohne formale Berufsausbildung zurückzuführen.++++

Die Sozialpartner fordern ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. "Man kann bei der Bildung nicht früh genug ansetzen. Je früher ein Kind in den Kindergarten geht, desto größer ist später die Chance auf einen Bildungsabschluss", so Achitz. Laut der deutschen Bertelsmann-Stiftung steigt die Wahrscheinlichkeit, später eine höhere Schule zu besuchen, durch Krippenbesuch enorm.

Außerdem gilt es, alles zu vermeiden, was sozial benachteiligte Kinder vorzeitig in eine bestimmte Richtung drängt, die im schlimmsten Fall zum Schulabbruch führt. "Es ist unverantwortlich, Kinder bereits mit zehn Jahren auf einen Schultyp und damit oft auch auf einen Bildungsweg festzulegen", sagt Achitz. Außerdem müssen die ganztägige Schulformen ausgebaut werden, damit die Kinder in der Schule gefördert werden können. "Derzeit hängt der Erfolg davon ab, ob sich die Eltern Nachhilfe leisten können."

