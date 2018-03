Super Toy Run geht in die 2. Runde

Köln (ots) - Nach dem überaus erfolgreichen Launch im letzten Jahr geht der Super Toy Run in die nächste Runde. Toys"R"Us, der weltgrößte Händler für Spielwaren und Babyartikel, bietet auch in diesem Jahr Spielzeugfans zwischen sechs und 13 Jahren die einmalige Chance, zusammen mit deren drei besten Freunden beim Super Toy Run an den Start zu gehen. In 2:30 Minuten muss ein Parcours in einem ausgewählten Toys"R"Us Markt absolviert werden, bei dem es gilt, möglichst viele Spielsachen in einen Einkaufswagen zu legen. Nach Ablauf der Zeit dürfen alle Spielsachen im Wagen mit nach Hause genommen werden.

"Das ist ein unbezahlbares Geschenk, das mit Sicherheit wieder für leuchtende Kinderaugen sorgen wird. Die Resonanz im letzten Jahr war überwältigend, sodass wir zu dem Schluss gekommen sind, den Super Toy Run auch in diesem Jahr zu veranstalten. Gleichzeitig haben wir die Qualifikations- und Teilnahmemöglichkeiten weiter ausgebaut, damit jedes Kind eine Chance hat, dabei zu sein", verrät Dr. Robert Wiegand, Marketing Director, Toys"R"Us.

Eine Möglichkeit, sich einen der begehrten Startplätze zu sichern, gibt es bereits am Samstag, den 5. Oktober 2013, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in den zahlreichen Toys"R"Us Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Rahmen des Aktionstages haben alle Kinder die Chance, beim Monster High und B-Daman Gewinnspiel ein Ticket für diesen einmaligen Event zu ergattern.

Wer nicht in die Filiale kommen kann, spielt einfach online mit und zwar ab sofort auf der Toys"R"Us Homepage. Alle Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können am Online Game teilnehmen und einen der begehrten Startplätze gewinnen. Bis einschließlich 20.12.2013 um 12:00 Uhr besteht die Möglichkeit, den Highscore zu knacken und sich mit dem ersten Platz im Ranking den begehrten Startplatz zu sichern.

Damit aber nicht genug: Ab Oktober erhält jeder Kunde beim großen Rubbel-Spass für seinen Einkauf eine entsprechende Anzahl Rubbellose*, von denen garantiert jedes ein Gewinn ist, unabhängig davon, ob man in unseren Filialen oder im Online Shop einkauft. Im großen Lostopf sind bis zum 24. Dezember 2013 auch fünf Startplätze für den Super Toy Run enthalten, sodass jeder Einkauf diesen Traum wahr werden lassen kann.

"Bis zum Ende des Jahres wird es weitere Qualifikationsmöglichkeiten geben, die sich niemand entgehen lassen sollte. Die Chance beim Toys"R"Us Super Toy Run dabei zu sein, ist wirklich unbezahlbar", schwärmt Nele Glier abschließend. "Davon hat wahrscheinlich jeder von uns schon als kleines Kind geträumt."

Der Super Toy Run wird im Februar/März 2014 ganz exklusiv in einer ausgewählten Filiale stattfinden. Der genaue Termin und der Standort werden nach der Gewinnermittlung zeitnah bekannt gegeben.

Mitmachen lohnt sich in jedem Fall - beim Toys"R"Us Super Toy Run!

* Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen unter www.toysrus-rubbel-spass.de

