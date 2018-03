MILESTONE - Die neuen Studentenapartments nahe der neuen WU in Wien sind eröffnet.

Wien (OTS) -

Das neue Wohnkonzept für Studenten hat am 1. Oktober im 2. Wiener Gemeindebezirk seine Eröffnung gefeiert.

MILESTONE eröffnete damit gleichzeitig mit Semesterbeginn am neuen Campus WU.

400 Studenten aus über 40 Nationen konnten ihr MILESTONE Einzelapartment beziehen. Der Anteil internationaler Bewohner liegt bei über 50 Prozent.

MILESTONE - das neue Studentenheim der besonderen Art - wurde am 1. Oktober nahe der neuen Wirtschaftsuniversität in Wien-Leopoldstadt eröffnet. Das Haus bietet insgesamt 429 moderne Einzelapartments und viele Zusatzservices zur fairen All In Miete inklusive aller Nebenleistungen.

Bereits um 6 Uhr in der Früh haben die ersten Bewohner die Lobby gestürmt, um endlich ihren Schlüssel in Händen halten und ihr Apartment beziehen zu können. "Über 400 Studenten aus über 40 Nationen ziehen heute ein. Nach 13 Monaten Bauzeit freuen wir uns, dass heute MILESTONE durch seine Bewohner mit Leben gefüllt wird", zeigt sich Mag. Sabine Ullrich, Geschäftsführerin der MILESTONE GmbH, von der großen Nachfrage aus dem In- und Ausland begeistert.

MILESTONE ist eine neue Interpretation des klassischen Studentenwohnheims und hat an alles gedacht, wonach sich Studenten im ersten Schritt zur Eigenständigkeit sehnen: Die Einzelapartments sind modern möbliert, freundlich, hell und bieten einen gut durchdachten Apartmentgrundriss mit eigenem Schlaf-/Wohnraum, Kitchenette, Designerbad, Schreibtisch und Internet auf 24m2. Einmal im Monat wird das Apartment gereinigt. Neben dem privaten Rückzugsort werden eine Dachterrasse, ein Fitnessraum, eine großzügige Lobby, die als gemeinsames Wohnzimmer konzipiert ist, und ein großer Garten von über 1.000 m2 geboten. Urban Gardening und ein Grillplatz komplettieren das Angebot im Grünen. Buchbare Study Lounges stehen den Bewohnern zum gemeinsamen Lernen zur Verfügung. Bestandene Prüfungen können mit Freunden und Studienkollegen im Partyraum am Dach mit Blick über Wien gefeiert werden.

Die Philosophie von MILESTONE ist einfach: cooles Design und gute Qualität, Privatsphäre kombiniert mit studentischem Flair - und das alles zu einem Fixbetrag im Monat. MILESTONE schafft ein hochwertiges Wohnerlebnis, das Studierenden die ideale Homebase bietet, um sich rasch mit anderen Studenten zu vernetzen, etwas Neues zu erleben und sich wie zu Hause zu fühlen.

Dank seiner idealen Lage ist MILESTONE mit dem Rest der Stadt perfekt vernetzt: In nur 5 Minuten zu Fuß erreichen die Bewohner die neue WU und mit der U-Bahn U2 - direkt vor der Haustür - gelangen sie rasch in die Wiener Innenstadt sowie zu allen großen Universitäten in Wien. Der Grüne Prater in unmittelbarer Nähe lädt zum Sporteln ein. Für alle, die lieber mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind 250 überdachte und versperrbare Fahrradabstellplätze vorhanden.

Die Kosten für das vollmöblierte MILESTONE-Apartment liegen bei 550 Euro im Monat. Darin sind alle Verbrauchskosten, High Speed Internet, SAT-Anschluss, monatliche Apartmentreinigung, Fitnessstudio, Study Lounges und vieles mehr bereits inkludiert.

Eine aufregende Studentenzeit kann damit beginnen.

Facts & Figures über das erste MILESTONE in Wien:

Adresse: Nordportalstraße 2, 1020 Wien

Wohneinheiten: 429 Einzelapartments

Entwickler: IC Projektentwicklung GmbH

Architekten: Ernst Hoffmann; Josef Weichenberger

Baufirma: ARGE Habau Dywidag

Betreiber: MILESTONE GmbH

Gesamtgröße (NNF): ca. 9.950 m2

Zur Idee für MILESTONE:

Die Idee für MILESTONE, das neue Wohnkonzept für Studenten, wurde 2011 geboren. Das Ganze begann mit einem Baugrund im 2. Bezirk, für den die IC Projektentwicklung auf der Suche nach einer ihrem Credo entsprechenden besonderen Nutzungsidee war, nämlich stets besondere, außergewöhnliche Projekte zu entwickeln. Nachdem der neue Standort der Wirtschaftsuniversität - in 150 m Entfernung von MILESTONE - 2010 beschlossen war und der Zeitplan für die Realisierung feststand, war für die IC klar, dass an diesem Standort eine völlig neue Art von Studentenwohnheim entstehen muss. Internationale Vergleiche, Trends und Studien über die Wohnbedürfnisse der Studenten haben die IC zu der Produktidee MILESTONE geführt. MILESTONE ist das erste freifinanzierte Studentenheim in Wien. Die Eröffnung weiterer MILESTONE-Apartmenthäuser in mehreren europäischen Städten in den nächsten Jahren ist geplant.

