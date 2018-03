Welttierschutztag: Tierschutz fängt zuhause an - und bei Ihrem Zoofachhändler

Essmann: "Wir stehen unseren Kunden gerne mit Tipps für den richtigen Umgang mit ihrem Heimtier zur Verfügung"

Wien (OTS/PWK679) - Nicht nur am Welttierschutztag am 4. Oktober 2013 ist Tierschutz dem Zoofachhandel in Österreich ein Anliegen. "Wir beschäftigen uns tagtäglich mit artgerechter Haltung und stehen unseren Kunden für alle Fragen rund um Heimtiere zur Verfügung, besonders vor der Anschaffung eines Heimtieres. Hier sollte man sich die Zeit nehmen, sich in Ruhe über die Bedürfnisse des zukünftigen Mitbewohners zu informieren", unterstreicht Kurt Essmann, Vorsitzender des Ausschusses Zoofachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), "die Zoofachhändlerinnen und -händler können dank ihres Expertenwissens hier wertvolle Tipps geben."

Als gewerblicher Tierhalter unterliegt der Zoofachhandel den strengen Haltungsvorschriften nach der Tierhaltungs-Gewerbeverordnung. Darüber hinaus hat das mit der Tierhaltung beschäftigte Personal eine spezielle Ausbildung nachzuweisen. "Damit wird sichergestellt, dass das entsprechende Fachwissen für die Betreuung von Tieren vorliegt. Und dieses Fachwissen rund um Haltung, Ernährung und Pflege geben wir gerne unseren Kunden weiter", zeigt Essmann auf. Und auf noch einen wichtigen Punkt macht der Branchen-Experte aufmerksam: "Illegaler und tierquälerischer Handel etwa via Internet oder Kofferraumverkäufen werden vom Zoofachhandel aufs Schärfste verurteilt." (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesgremium des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels - Ausschuss Zoofachhandel

Tel.: 05 90 900-3003

E-Mail: h18 @ wko.at