Haimbuchner: FPÖ-Landesparteivorstand beschließt einstimmig Koalitionsbedingungen

FPÖ für Ausbau der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild - echte Steuerreform für alle - Schuldensozialismus beenden

Linz (OTS) - Bei der gestrigen Sitzung des Landesparteivorstandes der FPÖ Oberösterreich wurden die Ergebnisse der Nationalratswahl vom Sonntag analysiert und beraten. Zudem wurden für allfällige Verhandlungen zu einer Regierungsbeteiligung klare Bedingungen formuliert. "Mehr als ein Fünftel der Wähler hat der FPÖ an der Wahlurne das Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen wird mit Sicherheit nicht missbraucht werden. Daher hat der Landesvorstand der FPÖ-Oberösterreich die Ziele für eine Regierungsbeteiligung klar formuliert und einstimmig beschlossen", berichtet FPÖ-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner von den Beratungen und Beschlüssen des Landesvorstands von Montag Abend. Die Wahlbeteiligung ist am Sonntag erneut gesunken. "Das ist ein Alarmsignal für unsere Demokratie. In Oberösterreich haben 34 Prozent der Wählerschaft der Politik den Rücken gekehrt. Daher dürfen Rot und Schwarz nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", zeigt Haimbuchner auf, "dass der von SPÖ und ÖVP verursachte Reformstillstand zu einer bedenklichen Steigerung der Politikverdrossenheit geführt hat." ****

ERSTE BEDINGUNG FÜR REGIERUNGSBETEILIGUNG - AUSBAU DER DIREKTEN DEMOKRATIE

"Der Ausbau der direkten Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz ist daher die erste Bedingung von unserer Seite für eine Regierungsbeteiligung", verweist der FP-Landeschef darauf, "dass zu viele Bürger das Gefühl haben, mit ihrer Stimme für eine Partei nichts verändern zu können." Gibt man dem Bürger die Möglichkeit, mit seiner Stimme für oder gegen ein konkretes Vorhaben bzw. Gesetz votieren zu können, so wird sich die öffnende Kluft zwischen der Bevölkerung und der Politik wieder schließen, ist Haimbuchner überzeugt. "Dazu kommt, dass die Mitbestimmung der Bürger als Blockadebrecher gegen den Reformstau von SPÖ und ÖVP wirkt. Auch könnte die Klientelpolitik und gegenseitige Blockade der beiden Altparteien beendet werden", nennt der freiheitliche Landesparteiobmann zwei Beispiele: Die Bildungs- und die Verwaltungsreform sind längst überfällig, wurden aber bis dato auf die lange Bank geschoben. "Für uns ist klar: Die Einführung von verbindlichen Volks-Initiativen und Veto-Volksabstimmungen mit geringen Zugangshürden sind die erste Koalitionsbedingung."

MIT UMFASSENDER STEUERREFORM ALLE EINKOMMENSSCHICHTEN ENTLASTEN - ENTEIGNUNG DES MITTELSTANDES BEENDEN

Als zweiten wichtigen Themenbereich hat der FPÖ-Landesparteivorstand sich einstimmig für eine umfassende Steuerreform ausgesprochen. Alle Einkommensschichten müssen entlastet und die Enteignung des Mittelstand beendet werden. "Österreich ist ein Hochsteuerland. Die Abgabenquote lag in den vergangenen Jahren stets über 40 Prozent. Sämtliche Einkommensschichten ächzen unter der hohen Steuer- und Abgabenlast", tritt die FPÖ für eine echte und spürbare Entlastung der Bürger ein.

Der Eingangssteuersatz müsse auf 25 Prozent gesenkt werden. Auch der mittlere Steuersatz müsse sinken. Der höchste Steuersatz soll erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 80.000 Euro greifen und nicht bereits bei 60.000 Euro. Um die kalte Progression zu bekämpfen, fordert die FPÖ eine automatische Anpassung der Steuertarife an die Inflation. "Gibt es hier nicht endlich eine Änderung, werden den Bürgern weiterhin jedes Jahr 500 Millionen Euro über eine nicht legitimierte Steuererhöhung weg genommen." Zudem spreche sich die FPÖ für eine Senkung der Lohnnebenkosten aus. "Die Unternehmen und die geringen Einkommen müssen entlastet werden. Auch muss es bei den Gebietskrankenkassen zu einer Reform kommen. Die Verschiebung von Geldern unter den Gebietskrankenkassen muss beendet werden", verweist Haimbuchner darauf, dass Mittel von sparsameren zu weniger effizienten Krankenkassen verschoben werden.

"Ziel einer Steuer- und Aufgabenreform muss es sein, dass die Menschen am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto in der Brieftasche haben. Das kurbelt den Konsum an und belebt die Wirtschaft. Somit finanziert sich eine echte Steuerreform von selbst - denn durch den einsetzenden Aufschwung steigen die Staatseinnahmen an", konkretisiert Haimbuchner die freiheitlichen Pläne für eine Entlastungs-Offensive.

FPÖ FORDERT ENDE DES EUROPÄISCHEN SCHULDENSOZIALISMUS -WÄHRUNGSUNION MUSS GESUND SCHRUMPFEN

Unumgänglich ist für die FPÖ Oberösterreich auch das Ende des europäischen Schuldensozialismus. Österreichs Bundesregierung habe sich bislang bei der Euro-Rettung als Wurmfortsatz der deutschen Bundeskanzlerin erwiesen. Das geht so weit, dass Bundeskanzlerin Merkel erklärt hat, dass Faymann in die EU-Sitzungen ohne Meinung reinkomme und mit ihrer Meinung wieder rausgehe. "Österreichs Bundesregierung muss wieder nach dem Prinzip "Österreich zuerst" handeln", fordert die FPÖ einen Ausstieg aus den Rettungsschirmen EFSF und ESM. Die Währungsunion müsse zudem gesundschrumpfen. "Das ist - entgegen den Stimmen der Panikmacher - kein Infragestellen Europas. Es ist ein Bekenntnis zu einem starken und stabilen Europa, wo die Eigenarten jedes Mitgliedslandes berücksichtigt werden", sieht Haimbuchner dies auch durch zahlreiche seriöse und namhafte Ökonomen bestätigt. "Hans Werner Sinn und Joachim Starbatty aus Deutschland sowie die Österreicherin Eva Pichler bestätigen, dass eine Fortsetzung der Haftungspolitik nicht die gewünschten Ergebnisse bringen wird."

Seit Mai 2010 sei Griechenland unter dem Rettungsschirm. Die notwendigen Reformen gehen dennoch schleppend voran. Es ist zu befürchten, dass der Schuldenstand Griechenlands bald wieder das Niveau vom letzten Schuldenschnitt erreicht. "Dann diskutieren wir nicht mehr über weitere Haftungen im Zuge eines dritten Hilfspakets. Dann wird es einen zweiten Schuldenschnitt geben. Und dieses Mal müssen nicht die privaten Gläubiger in den sauren Apfel beißen. Die Gläubiger der öffentlichen Hand werden zum Handkuss kommen. Also die deutschen, niederländischen und die österreichischen Steuerzahler", so Haimbuchner. Die Republik Österreich - und somit die heimischen Steuerzahler - haftet bereits mit 5,5 Milliarden Euro für Griechenland. "Im Falle eines zweiten Schuldenschnitts wird ein großer Teil dieses Vermögens verloren sein", zeigt für Haimbuchner das Ergebnis der Nationalratswahl vom Sonntag auch, "das die Menschen den Beteuerungen von SPÖ und ÖVP nicht mehr glauben."

"Es ist an der Zeit, dass die neue Bundesregierung eine roten Linie zieht, die endlich eingehalten wird", bekräftigt Haimbuchner den dritten Punkt der Koalitionsbedingungen. "Die Schreckgespenster, die von den Haftungsbefürworten an die Wand gemalt werden, entsprechen nicht den Tatsachen. Österreichs Exportquote ist vor dem Euro gewachsen. Sie wird auch mit einem Euro wachsen, der nach einem Ausscheiden der Pleitestaaten aufgewertet wird", nennt der freiheitliche Obmann Zahlen: Die Exportquote ohne Euro stieg von 1990 bis 2000 von 25 auf 34 Prozent an. Das ist ein Wachstum von neun Prozent. Hingegen entwickelte sich die Exportquote von 2000 bis zum Jahr 2012 von 34 auf 41 Prozent. "Mit dem Euro gab es also nur einen Anstieg der Exportquote um sieben Prozent", widerlegt Haimbuchner das Schreckgespenst von einer einbrechenden Exportwirtschaft im Falle einer Aufwertung."Der Euro in seiner jetzigen Form bedroht den Zusammenhalt und den Frieden in Europa. Der Unmut in den Ländern mit einer starken Volkswirtschaft wächst. Einerseits müssen die Bürger der starken Volkswirtschaften für die Schulden anderer Staaten haften. Auf der anderen Seite ächzt die Bevölkerung in den schwachen Volkswirtschaften unter dem für sie zu starken Euro, da diese nicht wie gewohnt abwerten können."

"Europa war immer ein Kontinent der Vielfalt: in kultureller, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht", warnt der FP-Landeschef abschließend davor, "dass der Kessel unter dem Druck der künstlichen und erzwungenen Einigung zu platzen droht." Europa habe seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ohne den Euro Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstandes erlebt. "Dieser Frieden in Wohlstand darf nicht durch gefährliche Utopien eines von oben vereinheitlichten Europas gefährdet werden", zog Haimbuchner die rote Linie der FPÖ. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at