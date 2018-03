Medizinischer Wissensaustausch: Vienna OMI-Jahrestagung am 2. Oktober

Verleihung der MentorInnen-Preise an Ärzte im Wilhelminenspital und AKH

Wien (OTS) - Internationale Kooperationen gibt es in der Medizin seit jeher. Wien war besonders bekannt als Zentrum des medizinischen Wissensaustausches in Europa. Das Vienna Open Medical Institute (Vienna OMI) knüpft an den Erfolgen der Vergangenheit an und schafft es seit fünf Jahren neue Netzwerke zu bilden und Wien wieder als Zentrum der Medizin bekannt zu machen. Bisher konnten bereits über 600 Ärztinnen und Ärzte aus 29 Ländern unseren Spitzenmedizinern auf die Finger schauen.

Christian Dadak und Thomas Brücke erhalten MentorInnen-Preise

Am 2. Oktober von 17 bis 18:30 Uhr findet die Jahrestagung des Vienna OMI statt, bei der über das Projekt, seine Ergebnisse und laufende Veränderungen diskutiert wird; in Zukunft ist zum Beispiel ein Forschungsschwerpunkt geplant. Auch wird ein Mentor über seine Erfahrungen mit den Gästen und seinem Besuch in Albanien erzählen. Der Höhepunkt der Jahrestagung ist die Verleihung der MentorInnen-Preise, die dieses Jahr Christian Dadak, Leiter der Abteilung "Koordination der Lehre" der Universitätsklinik für Frauenheilkunde im AKH, und Thomas Brücke, Vorstand der Neurologischen Abteilung im Wilhelminenspital, für ihr besonderes Engagement und ihre Unterstützung überreicht bekommen.

Vienna OMI ermöglicht Observership für Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt

Das Vienna Open Medical Institute wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein international einzigartiges Gemeinschaftsprojekt des Wiener Krankenanstaltenverbundes, der American Austrian Foundation, der Medizinischen Universität Wien, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft der Ärzte in Wien und der Wiener Ärztekammer. Hochqualifizierte Medizinerinnen und Mediziner aus aller Welt erhalten die Möglichkeit, in verschiedenen Krankenhäusern und Forschungsinstitutionen ein einmonatiges Observership zu absolvieren und dadurch Zugang zu den neuesten Erkenntnissen der Medizin zu erlangen. Die Ärztinnen und Ärzte profitieren dabei von den modernen Ausbildungsstandards in Wien und können entscheidend zur Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme in ihren Herkunftsländern beitragen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.vienna-omi.at

Eine Anmeldung unter nikolaus.hofbauer @ extern.wienkav.at ist erforderlich.

