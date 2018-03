Wiener Börse gewinnt ersten deutschen Datenkunden aus der Automobilbranche

Wien (OTS) - Seit heute können BMW Fahrer mit Hilfe der BMW ConnectedDrive Services den österreichischen Leitindex ATX und den tschechischen Leitindex PX samt der darin enthaltenen Aktienkurse der Unternehmen direkt im Auto über BMW Online abrufen. Damit ist die BMW Group das erste Automobilunternehmen, das seinen Käufern die Möglichkeit bietet, Kursdaten der Wiener Börse und der Prager Börse direkt im Fahrzeug empfangen zu können. Ebenso können BMW Fahrer eine auf ihre Interessen abgestimmte Watchlist zusammenstellen.

Der Wiener Börse ist es durch die Erweiterung des Kundenkreises mit BMW Group gelungen, ihre Datenvertriebs-Aktivitäten in eine neue Richtung weiter auszubauen. Über den Datenhub der Wiener Börse sind aktuell die Börsen der CEE Stock Exchange Group (Wien, Budapest, Laibach und Prag) sowie die Börsen Bukarest, Sarajewo, Banja Luka, Mazedonien, Belgrad und seit diesem Jahr Montenegro erhältlich. Darüber hinaus werden auch die Daten der Gasbörse CEGH Gas Exchange der Wiener Börse, der Energiebörse EXAA (Energy Exchange Austria) und der PXE (Power Exchange Central Europe) vertrieben.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen:

Maria Zorn, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 110

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

maria.zorn @ wienerborse.at