"Mit rabenschwarzer Zuversicht" - Wolf Biermann am 11.10. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der deutsche Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann ist am Freitag, den 11. Oktober zu Gast im ORF-RadioKulturhaus. Ö1-Moderator Johannes Kaup spricht mit Biermann über dessen privaten und "politischen" Lebensweg. Weiters präsentiert Biermann gemeinsam mit seiner Frau Pamela Kostproben aus dem neuen Konzertprogramm "Ach, die erste Liebe ...".

Es gibt wohl keinen Künstler, an dem so deutlich das Scheitern des realexistierenden Sozialismus in der DDR ablesbar wäre, wie an Wolf Biermann. Sein Vater, ein Kommunist und Jude, wird in Auschwitz ermordet. 1953, nach Stalins Tod, übersiedelt der in Hamburg gebürtige Wolf Biermann 17-jährig - kurz vor dem Arbeiteraufstand -nach Ostdeutschland und bekommt prompt die Staatsbürgerschaft des Arbeiter- und Bauernstaates. Er beginnt Lieder und Gedichte zu schreiben. In Anlehnung an Brechts "Stückeschreiber" erfindet er das Wort "Liedermacher". Zunehmend setzt er sich kritisch mit den politischen Einschränkungen der Meinungs- und Redefreiheit und den Repressalien durch die Stasi auseinander.

Bereits im November 1965 bekommt er totales Auftritts- und Publikationsverbot. Durch Handabschriften und Tonbandkopien werden seine Lieder aber weiter im Untergrund verbreitet. Da er Lieder und Gedichte in der DDR nicht veröffentlichen darf, lässt Biermann sie über die Grenze in den Westen schmuggeln, wo sie als Bücher oder Schallplatten veröffentlich werden. Robert Havemann und Wolf Biermann werden die radikalsten Kritiker der Parteidiktatur in der DDR. 1976 wird Biermann - gegen alle Rechtsnormen - ausgebürgert. Dies löst eine ungeahnte Protestwelle in Ost und West aus, die für manche Zeithistoriker den Anfang vom Ende der DDR markiert.

1990 ist Biermann einer der Besetzer der Ostberliner Stasi-Zentrale Normannenstraße, die die weitere Vernichtung der Akten des Staatssicherheitsdienstes verhindern. Auch im Westen mischt Wolf Biermann sich mit neuen Liedern und Gedichten ein. Er wird mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Biermann veröffentlicht neben seiner poetischen Produktion eine Serie scharfzüngiger Essays, mit denen er sich wirkungsvoll in den tagespolitischen Streit einmischt. Seine Gedichtbände zählen zu den meist verkauften der deutschen Nachkriegsliteratur.

"Mit rabenschwarzer Zuversicht" - der Abend mit Wolf Biermann im ORF-RadioKulturhaus findet am Freitag, den 11. Oktober statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am darauffolgenden Tag, Samstag 12. Oktober, präsentieren Wolf und Pamela Biermann im Theater Akzent ihr neues Konzertprogramm "Ach, die erste Liebe ...". Eintritt am 11.10.: EUR 17,-. Mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

