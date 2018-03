Kadenbach setzt als Saatgut-Chefverhandlerin der Sozialdemokraten auf Wahlfreiheit

SPÖ-Europaabgeordnete will Konzentration am Saatgutmarkt entgegensteuern

Wien (OTS/SK) - Gestern Nachmittag fand im Europäischen Parlament in Brüssel die erste Aussprache zur EU-Saatgutverordnung statt. Damit sollen zwölf bestehende EU-Richtlinien zu Saatgut, teilweise aus den 1960er Jahren stammend, in einer einzige Verordnung aktualisiert und zusammengefasst werden. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach will als sozialdemokratische Chefverhandlerin bei diesem Dossier vor allem darauf achten, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber jenen der großen Saatgutkonzerne zu verteidigen. "Die Verordnung muss die Wahlfreiheit für KonsumentInnen bei Obst, Gemüse und Getreide fördern. Die KonsumentInnen sollen selbst entscheiden können, ob sie lieber konventionelles Obst und Gemüse oder lieber regionale Spezialitäten und Raritäten wollen", sagt Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die neue Verordnung muss insgesamt auch der Konzentration am Saatgutmarkt entgegensteuern. Kadenbach: "Jetzt schon ist es so, dass drei Riesen 50 Prozent und zehn Konzerne 75 Prozent des Saatgutmarktes dominieren. Wer unser Saatgut kontrolliert, kontrolliert unser Essen und seinen Preis. Ich sehe diese Preisgestaltungsmacht ungern in den Händen einiger weniger Konzerne." (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493