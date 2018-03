Hundstorfer: Lage am Arbeitsmarkt weiter schwierig - wirtschaftliche Rahmenbedingungen beginnen sich zu stabilisieren

Beschäftigung liegt auch im September auf Rekordhöhe -Arbeitslosigkeit bei 15 - 19jährigen kaum gestiegen

Wien (OTS/BMASK) - "Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt wie vorauszusehen auch im September angespannt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beginnen sich aber zu stabilisieren, was sich ab kommenden Jahr auch positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirken wird", unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Präsentation der Arbeitsmarktzahlen für den Monat September. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent liegt Österreich weiterhin in Europa am Spitzenplatz mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Vorzeitige und konsequente arbeitsmarktpolitische Unterstützung in Verbindung mit dem dualen Berufsausbildungssystem hat dazu geführt, dass sich der Arbeitsmarkt für Jugendliche in Österreich verhältnismäßig günstig darstellt. Mit einer Quote von 8,6 Prozent liegt Österreich bei der Jugendarbeitslosigkeit nach Deutschland an zweitbester Position (im Durchschnitt beträgt die Quote 23,4 Prozent in Griechenland bereits 61,5 Prozent). Positiv sei, dass sich Ende September 2013 auch ein Zuwachs bei der Zahl der Arbeitsplätze um rund 15.000 ergibt. Mit 3.522.000 bleibt das Beschäftigungsniveau auf Rekordhöhe, so der Minister. ****

"Bei den 15- bis 19-Jährigen bleibt in Österreich die Arbeitslosigkeit mit einem Plus von 0,1 Prozent annähernd konstant. Auch der Lehrstellenmarkt hat sich nach den Sommermonaten wieder etwas beruhigt. Ende September liegt das Angebot an gemeldeten Lehrstellen zwar noch um 4,7 Prozent unter dem Vorjahr, aber auch die Zahl der Lehrstellensuchenden ist nunmehr mit minus 0,7 Prozent wieder leicht rückläufig",erläuterte Hundstorfer. Die Lehrstellenlücke beträgt 1.955 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 194 vergrößert.

"Aber wie auch bereits in den Vormonaten reicht die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht dazu aus, das steigende Angebot aufzunehmen. Allein die Alterung der Erwerbsbevölkerung führt dazu, dass Ende September mehr als 50.000 ältere Arbeitskräfte zusätzlich am Arbeitsmarkt sind und die weiter steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen führt ebenfalls zu erhöhter Nachfrage nach Arbeitsplätzen", sagte der Sozialminister. In der Folge liegt die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen Ende September 2013 mit 261.259 um 32.234 bzw. 14,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Inklusive der Schulungsteilnahmen beträgt die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen 335.661 und liegt damit um 40.739 bzw. 13,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Überdurchschnittlich hoch ist der Anstieg mit plus 20,2 Prozent in der Baubranche und auch in der zum Teil stark exportorientierten Warenproduktion macht sich die nur langsam abklingende internationale Wirtschaftsflaute deutlich bemerkbar - die Zahl der vorgemerkten Personen aus dem produzierenden Gewerbe und der Industrie liegt Ende September um 15,2 Prozent über dem Vorjahreswert. "Gemeinsam mit der Arbeitskräfteüberlassung (+10,2 Prozent) ergeben sich aus diesen drei Branchen beinahe 30 Prozent des Gesamtanstiegs der Arbeitslosigkeit. Aus dieser Entwicklung ergibt sich auch der überdurchschnittliche Anstieg von arbeitslos vorgemerkten Männern um 15,1 Prozent und da es sich hierbei um Bereiche mit einem traditionell hohen Anteil an zugewanderten Personen handelt, steigt die Arbeitslosigkeit von AusländerInnen Ende September mit 22,0 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich," so Hundstorfer. Aber auch in tendenziell frauendominierten Bereichen des Dienstleistungssektors nimmt die Arbeitslosigkeit zu. "So liegt die Zahl der Vorgemerkten im Tourismus um 14,7 Prozent über dem Vorjahreswert und im Handel machen sich die Insolvenzen von Dayli und Niedermeyer mit einer Gesamtzunahme der Arbeitslosigkeit von 16,3 Prozent bemerkbar", erläuterte der Minister. Zusätzlich liegt die Arbeitslosigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen um 16,2 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert. In der Folge steigt die Zahl vorgemerkten arbeitslosen Frauen Ende September 2013 um 12,9 Prozent.

Regional ist die Entwicklung im äußersten Westen mit +7,2 Prozent in Vorarlberg, in Wien mit +12,0 Prozent und in der Steiermark mit +12,2 Prozent etwas günstiger als der Durchschnitt. Am stärksten steigt die Arbeitslosigkeit gegenwärtig in Oberösterreich mit +19,3 Prozent gefolgt von Tirol mit +18,8 Prozent und dem Burgenland mit +16,2 Prozent.

Obwohl die Arbeitslosigkeit bei allen Bildungsgruppen zunimmt, ist es für Personen ohne berufliche Ausbildung nach wie vor überdurchschnittlich schwer einen Arbeitsplatz zu finden. Knapp 50 Prozent des Gesamtanstiegs der Arbeitslosigkeit ist auf Personen ohne formale Berufsbildung zurückzuführen. Das Arbeitsmarktservice versucht hier weiterhin kräftig Unterstützung zu geben. Mehr als 74.000 Personen und damit um 8.500 mehr als im Vorjahr nehmen aktuell ein Schulungsangebot in Anspruch.

Vor allem demographisch bedingt zeigt sich hingegen die Situation bei den älteren Arbeitskräften deutlich ungünstiger. Zwar sind Ende September um rund 40.000 mehr Personen ab 50 in Beschäftigung als noch ein Jahr zuvor, aber auch die Arbeitslosigkeit steigt hier mit +24,9 Prozent überdurchschnittlich.

"Vorsichtigen Optimismus könnte hingegen die Entwicklung von offenen Stellen und der Kurzarbeit zulassen: Mit 28.670 gemeldeten unbesetzten Arbeitsplätzen ist die Zahl gegenüber dem Vormonat um rund 800 angestiegen. 25 Betriebe arbeiten gegenwärtig in Kurzarbeit. 2.073 Personen sind Ende September für die konjunkturbedingte Arbeitszeitverkürzung angemeldet. Damit ist diese Zahl gegenüber dem August immerhin um 400 zurückgegangen", schloss Hundstorfer. (schluss)

