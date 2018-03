Die Kunst VHS: "Alles falsch gemacht" - Lesung mit Elfriede Hammerl am 8. Oktober

Was Frauen wollen. Was Frauen kriegen. Was gerecht wäre.

Wien (OTS) - Elfriede Hammerls Kolumnen für die Zeitschrift Profil sind mittlerweile ein Stück Zeitgeschichte. Am 8. Oktober findet in der Kunst VHS (9., Lazarettgasse 27)in Kooperation mit dem Wiener Programm für Frauengesundheit bei freiem Eintritt um 17.30 Uhr eine Lesung aus der Sammlung "Alles falsch gemacht", statt, die eine Auswahl an Hammerls besten und pointiertesten Kolumnen beinhaltet. Themen wie Quotenmänner in Führungspositionen, Hausfrauen und die Klimakrise oder mediale Erfindungen wie die Powerfrau werden einträglich behandelt. Elfriede Hammerl beeindruckt dabei mit ihrem Engagement für sozial Benachteiligte und den Blick darauf, wie politische Entscheidungen den Alltag beeinflussen. Zur Lesung mit anschließender Diskussion begrüßt die Direktorin der Kunst VHS, Monika Reif. Die Wiener Frauengesundheitsbeauftragte und Leiterin des Wiener Programms für Frauengesundheit Beate Wimmer-Puchinger und VHS Wien-Geschäftsführer Mario Rieder eröffnen die Veranstaltung in einer Doppelconference.

Factbox:

Lesung mit Elfriede Hammerl:

"Alles falsch gemacht". Was Frauen wollen. Was Frauen kriegen. Was gerecht wäre.

Ort: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Zeit: 8. Oktober 2013, 17.30 - 20 Uhr

