Hinter den Kulissen - Neue Einblicke in den Arbeitsalltag des Österreichischen Freilichtmuseums (26.10.13, 9 - 17 Uhr)

Wien (OTS) - Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums lässt das Österreichische Freilichtmuseum Stübing am 26.10. 2013 von 9 - 17 Uhr erstmals den Blick "Hinter die Kulissen" zu. BesucherInnen erhalten an diesem Tag Einblicke in den Arbeitsalltag des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing. Neben verschiedenen Handwerksstationen, die die tagtäglichen Arbeiten im Österreichischen Freilichtmuseum zeigen, werden auch kostenlose Führungen durch das Bürogebäude und die Werkstätten angeboten. Am 26.10. haben die BesucherInnen (gratis Eintritt für die Bewohner der Nachbargemeinden) die Möglichkeit den Handwerkern, Gärtnern und Angestellten über die Schulter zu schauen und allerhand interessantes über das Museum zu erfahren.

Kostenlose halbstündige Führungen geben bei "Hinter den Kulissen" den BesucherInnen einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen und deren Arbeit des Österreichischen Freilichtmuseum Stübing. So zeigt die Abteilung Wissenschaft den Gästen anhand von ausgewählten Gegenständen wie z.B.: alten Küchenutensilien, wie das Reinigen, Messen, Nummerieren und Aufnehmen mit dem Computer funktioniert. Ebenfalls erfährt man an diesem Tag mehr über das Translozieren, also wie genau das Aufnehmen eines Hauses, die Nummerierung, Planzeichnung und das Abtragen funktioniert, um es an einem anderen Ort wieder im Originalzustand aufzubauen.

In den Werkstätten wird an diesem Tag das Handwerk des Restaurierens gezeigt. Im Museumsgelände geben die Handwerker des Österreichischen Freilichtmuseum Stübing einen Einblick in ihre alltäglichen Arbeiten. So haben BesucherInnen an diesem Tag die Möglichkeit beim Beilen und Ofenmauern oder beim Schabmachen, Haferlputzen und dem anschließenden Strohdachdecken zuzusehen. Ebenfalls werden Schindeln sowie Holznägel, die für die Reparaturarbeiten an den rund 100 historischen Objekten des Freilichtmuseums benötigt werden, gefertigt.

Doch zu dem Österreichischen Freilichtmuseum Stübing zählen nicht nur die Objekte, sondern auch das umliegende Grünland, der Wald und die Bauern- und Kräutergärten. Auch hier haben die BesucherInnen die Möglichkeit ihr Wissen zu erweitern und unseren Gärtnern über die Schulter zu schauen, die gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Am 26. 10. haben die BesucherInnen die Möglichkeit das Österreichische Freilichtmuseum Stübing, die verschiedenen Abteilungen und seine MitarbeiterInnen auch "Hinter die Kulissen" kennenzulernen.

Gemeinden mit gratis Eintritt:

Eisbach, Großstübing, Deutschfeistritz, Gratwein, Gratkorn, Judendorf-Straßengel, Peggau, Übelbach, Semriach

