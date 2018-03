Parlament trägt wieder Pink Ribbon

NR-Präsidentin Prammer: Früherkennung von Brustkrebs ist ein nationales Anliegen

Wien (PK) - Zum dritten Mal trägt das Hohe Haus - als einziges Parlament der Welt - anlässlich des Internationalen Brustkrebstages ein "Pink Ribbon". Die überdimensionale rosa Schleife an der Fassade des Parlamentsgebäudes versteht sich als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Betroffenen und Angehörigen. "Wir dürfen nicht nachlassen, den Kampf gegen Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu rücken", begründet Nationalratspräsidentin Barbara Prammer diese Gemeinschaftsaktion mit der Österreichischen Krebshilfe. Es sei wichtig, dass Frauen regelmäßig zur Untersuchung gehen. Vorsorge sei im Kampf gegen Brustkrebs entscheidend und Früherkennung deshalb ein nationales Anliegen, so Prammer. (Schluss) red

