FPÖ-Mölzer: Nationalratswahl bestätigt Europapolitik der Freiheitlichen

EU-kritisches Potential liegt in Österreich bei rund 30 Prozent - FPÖ ist und bleibt einzige Alternative zu rot-schwarz-grüner Brüssel-Hörigkeit

Wien (OTS) - Die europapolitischen Positionen der FPÖ seien bei der Nationalratswahl am vergangenen Sonntag deutlich gestärkt worden, äußerte sich der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zum Wahlergebnis. "Immer mehr Wähler erkennen, dass die Freiheitlichen mit ihrer konstruktiven EU-Kritik, die Auswege aus der Euro-Krise aufzeigt, die einzige Alternative zur Brüssel-Hörigkeit von Rot-Schwarz-Grün darstellen", hielt Mölzer fest.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass das EU-kritische Potential in Österreich bei rund 30 Prozent liege. "Auch Stronach hat versucht, aus der tiefsitzenden EU-Skepsis der Österreicher politischen Profit zu schlagen. Obwohl er die freiheitlichen Positionen zur Europäischen Union und zum Euro weitgehend abgekupfert hat, ist er nur mäßig erfolgreich gewesen. Die Österreicher wissen eben, wer hier der Schmied und wer der Schmiedl ist", betonte Mölzer.

Weil nicht zu erwarten sei, dass Rot und Schwarz in der kommenden Legislaturperiode von ihrer Nibelungentreue zur EU abrücken werden, sei es um so wichtiger, dass das blaue Korrektiv gestärkt wurde. "Die FPÖ wird deshalb auch in den nächsten fünf Jahren die einzige Partei in Österreich sein, für die die Interessen unserer Heimat Vorrang haben und nicht die Vorgaben der Brüsseler Zentrale", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at